Πέδρο Πασκάλ: Η εμφάνισή του στο Met Gala προκάλεσε φρενίτιδα και αυτός είναι ο λόγος

Η στιγμή που όλοι οι fashion lovers περίμεναν έφτασε και το βράδυ της Δευτέρας (01/05) πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης το Met Gala 2023, μια βραδιά αφιερωμένη στον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας Karl Lagerfeld και την έκθεση του μουσείου να φέρει τον τιτλο "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty".

Οι λαμπεροί καλεσμένοι ντυμένοι "στη μνήμη του Καρλ (In honor of Karl)", όπως αναγραφόταν στην πρόσκληση που έλαβαν πραγματοποίησαν μερικές από τις πιο avant-garde εμφανίσεις, μία όμως από αυτές που ξεχώρισαν ήταν αυτή του αγαπημένου "daddy" Πέδρο Πασκάλ.

Ο 48χρονος πρωταγωνιστής του "The Last of Us" έκανε μία αρκετά ανατρεπτική εμφάνιση αφού επέλεξε για τη βραδιά του Met Gala 2023 να εμφανιστεί φορώντας ένα κόκκινο παλτό, πουκάμισο ίδιας απόχρωσης και μια δερμάτινη βερμούδα, ενώ ολοκλήρωσε το look του με ψηλές κάλτσες και λουστρίνι μποτάκια.

Ο Πέδρο Πασκάλ στο Met Gala 2023 EVAN AGOSTINI/INVISION/AP





Το σύνολο Valentino -και κυρίως τα πόδια του Πασκάλ- προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές του Χιλιανού ηθοποιού, σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτυωσης πως ο Πέδρο Πασκάλ το "απογείωσε" και ήταν ένας από τους πιο καλοντυμένους προσκεκλημένους της λαμπερής βραδιάς.

Ωστόσο, ο Πέδρο Πασκάλ δεν μένει μόνο στις εντυπωασιακές εμφανίσεις στο χαλί του Met Gala 2023 αλλά ετοιμάζεται να μαγνητίσει τα βλέμματα στη μεγάλη οθόνη αυτή τη φορά, αφού όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να συμμετάσχει στο σίκουελ της ταινίας "Ο Μονομάχος".

Σύμφωνα με το Deadline, ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να ενταχθεί στο καστ του φιλμ σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ, ενώ σίγουρη είναι η συμμετοχή του Ντένζελ Ουάσιγκτον.

Το σίκουελ ακολουθεί τη μεγάλη επιτυχία του 2000 "Gladiator", η οποία προτάθηκε για 12 βραβεία Όσκαρ και κέρδισε τα πέντε, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας.

Στην ταινία πρωταγωνίστησε ο Ράσελ Κρόου ως Maximus Decimus Meridius, ένας Ρωμαίος στρατιώτης που εξαναγκάστηκε σε σκλαβιά και ορκίζεται να εκδικηθεί τον Commodus (Joaquin Phoenix). Δεδομένου ότι ο Maximus πεθαίνει στο τέλος του "Gladiator", ο Πολ Μέσκαλ θα υποδυθεί τον Lucius, τον γιο της ερωμένης του Maximus, Lucilla (Connie Nielsen).

