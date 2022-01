Peter Dinklage: "Κεραυνοί" κατά Disney για το remake της Χιονάτης - "Επιμένουν στα στερεότυπα"

Μπορεί οι κλασικές ταινίες της Disney να έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και να γαλούχησαν τα παιδικά μας χρόνια, ωστόοο δεν ήταν όλες πέρα για πέρα "αθώες": Σε αρκετά φιλμ κινουμένων σχεδίων προβλήθηκαν κρυμμένα ρατσιστικά στερεότυπα ως προς τη φυλή και το χρώμα του δέρματος (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γραφικοί Ινδιάνοι στην ταινία Peter Pan).

Την ανησυχία του ότι τα κακώς κείμενα θα επαναληφθούν και τώρα εξέφρασε ο ηθοποιός Peter Dinklage, γνωστός για την ερμηνεία του ως Tyrion Lannister στην επιτυχημένη σειρά φαντασίας Game of Thrones. Αφορμή για τους φόβους του αποτελεί το remake της Χιονάτης και των Επτά Νάνων που έχει στα σκαριά η Disney. Αν και στον ομώνυμο ρόλο επιλέχθηκε η κολομβιανής και πολωνικής καταγωγής ηθοποιός Rachel Zegle (West Side Story), ο Dinklage δεν καταλαβαίνει γιατί νιώθουν τόσο περήφανοι για αυτή τη "στροφή στη διαφορετικότητα" όταν όπως χαρακτηριστικά είπε «όλα κινούνται τόσο οπισθοδρομικά με αυτήν την ιστορία».

ADVERTISING

«Ήταν μία από τις αγαπημένες μου βιντεοκασέτες αλλά βλέποντας σήμερα την ταινία (κινουμένων σχεδίων) δεν γίνεται να μην νιώσεις αμήχανα. Και ένας από τους λόγους, είναι το πώς απεικονίζονται οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με νανισμό» δήλωσε ο Dinklage στο τελευταίο επεισόδιο του podcast WTF με τον Marc Maron.

«Δεν κατάλαβα γιατί ένιωσαν περήφανοι που έδωσαν τον ρόλο της Χιονάτης σε μια Λατίνα ηθοποιό. Κάνε ένα βήμα πίσω και δες τι πας να κάνεις. Δεν έχει καμία λογική. Από τη μία, θέλεις να είσαι προοδευτικός, αλλά από την άλλη πηγαίνεις 100 χρόνια πίσω, λέγοντας μία ιστορία για 7 νάνους που ζούσαν σε μία σπηλιά!» είπε.

«Μάλλον δεν ακούγομαι όσο δυνατά θα έπρεπε. Δεν ξέρω ποιο στούντιο θα το υλοποιήσει αλλά νιώθει πολύ περήφανο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πρωταγωνίστρια και τους ανθρώπους που δουλεύουν για όλο αυτό, αλλά τι κάνετε;» συνέχισε ο Dinklage.

Το remake της Χιονάτης θα σκηνοθετήσει ο Marc Webb και στο καστ πρωταγωνιστεί η Gal Gadot (Wonder Woman, Red Notice) ως η κακιά βασίλισσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιοι θα ερμηνεύσουν τους επτά νάνους και πώς αυτοί θα αποδοθούν.

Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι ήταν η πρώτη animation ταινία μεγάλου μήκους στην ιστορία του κινηματογράφου - έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 1937. Το motto που συνοδεύει την ταινία είναι: "the one that started it all".

Η ταινία της Disney βασίζεται στο γερμανικό παραμύθι των αδερφών Γκριμ, από το 1812. Σε αυτήν την εκδοχή, οι νάνοι δεν ζούσαν σε σπηλιά, αλλά σε εξοχική κατοικία (όπως και στην ταινία του '37). Η ταινία έχει επικριθεί πολλάκις στο παρελθόν για την απεικόνιση των επτά φίλων της Χιονάτης: Οι νάνοι παρουσιάζονται ως χαζά, θυμωμένα ή αδέξια πλάσματα με την πριγκίπισσα να υποθέτει, αρχικά, ότι είναι παιδιά...

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του παραμυθιού με νάνους - ληστές που ζούσαν σε σπηλιά. Από το κακό στο χειρότερο δηλαδή...

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις