Πέθανε η ηθοποιός Anne Heche - Υπέκυψε στα τραύματά της

Δεν τα κατάφερε η ηθοποιός Anne Heche, καθώς έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (12/08) σε ηλικία 53 ετών μία εβδομάδα μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη την περασμένη Παρασκευή στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της, αφού προηγουμένως είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη στην οποία βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες.

Πολλοί ήλπιζαν ότι η Heche θα αναρρώσει, μετά τη δήλωση εκπροσώπου της ηθοποιού ότι νοσηλεέυται σε σταθερή κατάσταση μετά το τροχαίο. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν όλοι, καθώς λίγες ημέρες μετά η ίδια έπεσε σε κώμα, ενώ στην τελευταία ενημέρωση από την οικογένειά της αναφέρθηκε πως η ηθοποιός "δεν αναμένεται να επιβιώσει" από τη σύγκρουση, κατά την οποία μάλιστα, το όχημά της είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

Σε δήλωση στο People, η οικογένεια της Heche ανέφερε πως η ίδια έχει υποστεί "σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα" και πως παραμένει σε μηχανική υποστήριξη ώστε να διαπιστωθεί εάν τα όργανά της είναι βιώσιμα για δωρεά.

"Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πάντες για τις ευγενικές ευχές και τις προσευχές τους για την ανάρρωση της Anne, καθώς και το αφοσιωμένο προσωπικό και τις υπέροχες νοσοκόμες που φρόντισαν την Anne στο Grossman Burn Center στο νοσοκομείο West Hills.

Δυστυχώς, λόγω του ατυχήματος της, η Anne Heche υπέστη σοβαρή ανοξική εγκεφαλική βλάβη και παραμένει σε κώμα, σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν αναμένεται να επιβιώσει".

Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση

Η 53χρονη ηθοποιός οδηγούσε το αυτοκίνητό της σε έναν προαστιακό δρόμο στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όταν προσέκρουσε στο γκαράζ ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, περαστικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τη Heche να βγει από το όχημα, αλλά εκείνη φέρεται να έκανε πίσω και να έφυγε πριν τρακάρει σε άλλο σπίτι, όπου το αυτοκίνητό της "τυλίχθηκε" στις φλόγες, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα.

Εναέρια πλάνα από το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα που τραβήχτηκαν από το Fox11 και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν την ηθοποιό να βρίσκεται ξαπλωμένη σε φορείο με εμφανή τα εγκαύματα στο σώμα της, ενώ βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το μπλε Mini Cooper που οδηγούσε η ηθοποιός να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα λίγο πριν την πρόσκρουση.

Ποια ήταν η Anne Heche

Η Heche έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά "Another World" αλλά και από κινηματογραφικούς ρόλους, μεταξύ αυτών και της Laura, του ρόλου που υποδύθηκε στην ταινία "Walking and Talking".

Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος ήταν στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ στο γκανγκστερικό δράμα Donnie Brasco (1997), ενώ την ίδια χρονιά έπαιξε και σε άλλες ταινίες, όπως στο "Wag the Dog", στην ταινία καταστροφής "Volcano" και στο κλασσικό "I Know What You Did Last Summer".

Την ίδια χρονιά, ξεκίνησε η σχέση της Heche με τη διάσημη παρουσιάστρια Ellen DeGeneres, λίγο αφότου έκανε coming out ως ομοφυλόφιλη. Το ζευγάρι ήταν μαζί για τρία χρόνια.

Η Heche είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς σε ηλικία 13 ετών, ο πατέρας της πέθανε από AIDS, κάτι που όπως είπε η ίδια απέκτησε από ερωτικούς συντρόφους του ίδιου φύλου. Ισχυρίστηκε επίσης πως ο πατέρας της τη βίασε επανειλημμένα ως παιδί, με αποτέλεσμα η ίδια να προσβληθεί από έρπητα των γεννητικών οργάνων. Όμως άλλα μέλη της οικογένειάς της αμφισβήτησαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο αδερφός της Heche, Nathan, πέθανε σε τροχαίο, με την ηθοποιό να ισχυρίζεται πως ο αδερφός της αυτοκτόνησε. Η Heche αποξενώθηκε από τη μητέρα της αμέσως μετά.

