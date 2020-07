Πέθανε η ηθοποιός Κέλι Πρέστον, σύζυγος του Τζον Τραβόλτα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού, η γνωστή ηθοποιός και σύζυγος του Τζον Τραβόλτα, Κέλι Πρέστον.

Ο Τζον Τραβόλτα αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την επί 18 χρόνια σύζυγό του, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό της.

Ο διάσημος ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία της στον λογαριασμό του στο Instagram και εγραψε το βράδυ της Κυριακής (12/07):

"Με πολύ βαριά καρδιά σας ενημερώνω ότι η όμορφη σύζυγός μου, η Κέλι, έχει χάσει τη διετή μάχη της με τον καρκίνο του μαστού. Έδωσε έναν θαρραλέο αγώνα με την αγάπη και την υποστήριξη τόσων πολλών. Εγώ και η οικογένειά μου θα είμαστε πάντα ευνώμονες στους γιατρούς και τους νοσοκόμους του MD Anderson Cancer Center, όπως και στα ιατρικά κέντρα που μας βοήθησαν, αλλά και στους φίλους και τους αγαπημένους μας ανθρώπους που ήταν στο πλευρό μας. Η αγάπη της και η ζωή της θα είναι πάντα στη μνήμη μας. Θα αποσυρθώ για ένα διάστημα, ώστε να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου που έχασαν τη μητέρα τους, οπότε συγχωρέστε με προκαταβολικά αν κάνετε καιρό να ακούσετε νέα μου. Να ξέρετε ότι θα αισθάνομαι την αγάπη σας τις επόμενες βδομάδες και τους μήνες που θα μας πάρει για να γιατρευτούμε από την απώλεια".

Το δικό της "αντίο" είπε και η κόρη του ζευγαριού, Έλλα, στη μητέρα της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας:

"Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν τόσο θαρραλέο, δυνατό, όμορφο και στοργικό άνθρωπο όπως εσένα. Όποιος ήταν τυχερός να σε γνωρίσει ή να υπάρξει κοντά σου, θα συμφωνήσει ότι έχεις μια λάμψη και ένα φως που δεν σταματά ποτέ να λάμπει και που κάνει τους γύρω σου να αισθάνονται αμέσως χαρούμενοι. Σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί για εμένα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου και σε ευχαριστώ που έκανες αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Έχεις κάνει τη ζωή μου όμορφη και ξέρω ότι θα συνεχίσεις να την κάνεις. Σ' αγαπώ τόσο μαμά".

Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά, την 20χρονη Έλλα, τον 9χρονο Μπέντζαμιν και τον 16χρονο Τζετ, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2009.

Η Κέλι Πρέστον είχε συμμετάσχει σε πάνω από 60 σειρές και ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας της, με πιο γνωστές τις Mischief (1985), Twins (1988), Jerry Maguire (1996), The Cat in the Hat (2003), What a Girl Wants (2003), Broken Bridges (2006) και Old Dogs (2009).