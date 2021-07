Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Το νέο της λουκ- "Αλλαγή είναι το μεσαίο μου όνομα"

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δεν φοβάται τις αλλαγές. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το μαλλί της το οποίο, εξυπηρετώντας κάθε φορά το εκάστοτε mood, αλλάζει εκφράζοντας έτσι τη συναισθηματική της κατάσταση.

Από ροζ μαλλί, μέχρι καστανό, αφέλειες, μακριές μπούκλες. Όλα τα περιμένεις από την διάσημη ηθοποιό, η οποία τώρα αποφάσισε να κάνει νέα αλλαγή και να κόψει τα μακριά μαλλιά της.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παρουσίασε στο κοινό το νέο της λουκ εισπράττοντας δεκάδες θετικά σχόλια.

Την φωτογραφία της συνόδευσε με την εξής λεζάντα: "Change is my middle name.. (Η αλλαγή είναι το μεσαίο μου όνομα). 'Η όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια αντί για φράαουλες, φτιάξε μια γαμ@τη λεμονάδα".

