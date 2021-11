Πώς δημοσιογράφος κατέστρεψε αποκλειστική συνέντευξη με την Adele

Μια στιγμή έντονης ντροπής βίωσε Αυστραλιανός δημοσιογράφος, όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του με την Adele αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν έχει ακούσει το νέο της άλμπουμ "30".

O Ματ Ντόραν του Channel Seven παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής "Weekend Sunrise" απολογήθηκε ενώπιον της τραγουδίστριας, παραδεχόμενος αργότερα στην εφημερίδα "The Australian" ότι ήταν ιδιαίτερα θλιμμένος και μετανιωμένος για το περιστατικό.

Ο Ντόραν πέταξε για το Λονδίνο στις 4 Νοεμβρίου, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία (στις 19 Νοεμβρίου) του καινούργιου δίσκου της Adele με σκοπό μια αποκλειστική συνέντευξη. Σύμφωνα με την The Daily Telegraph κατά τη διάρκεια της 20λεπτης περίπου συζήτησής τους, ο δημοσιογράφος δεν αναφέρθηκε ούτε μια φορά στο καινούργιο άλμπουμ και όταν η ίδια η τραγουδίστρια παίρνοντας τα ηνία τον ρώτησε πώς του φάνηκε, εκείνος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν το είχε ακούσει.

Ορισμένα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι η παραπάνω παραδοχή εκνεύρισε την Adele, η οποία και εγκατέλειψε τη συνέντευξη ενω ο δημοσιογράφος τέθηκε σε διαθεσιμότητα δύο εβδομάδων. Ο ίδιος ο Ντόραν στη συνέντευξη του υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια ποτέ δεν έφυγε και μάλιστα, συνέχισαν τη συζήτηση για περίπου 9 λεπτά μετά την... γκάφα του. Επιπλέον, διέψευσε την είδηση περί διαθεσιμότητας αν και έχει να βγει στον "αέρα" περίπου μια εβδομάδα.

Διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους παρέλειψε να ακούσει το καινούργιο άλμπουμ ανέφερε πως δεν γνώριζε ότι είχε λάβει αντίγραφο αυτού μέχρι και τη στιγμή που ξεκίνησε η συνέντευξη. "Συνειδητοποίησα αργότερα ότι είχα λάβει έναν σύνδεσμό, τον οποίο με κάποιο τρόπο έχασα, όταν προσγειώθηκα στο Λονδίνο. Ήταν παράλειψη και όχι σκόπιμη αδιαφορία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό e-mail που έχω χάσει μέχρι σήμερα" παραδέχτηκε.

Αν και η συνέντευξη γυρίστηκε κανονικά, η δισκογραφική της Adele απαγόρευσε στο Channel Seven να την προβάλει. Μέχρι στιγμής τόσο η Adele όσο και η Sony δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση.

Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, επέκριναν τον Ντόραν για την έλλειψη προετοιμασίας.

Μέσα σε όλα πάντως, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του πολιτικού συντάκτη Ματ Ντόραν που λόγω τυχαίας συνωνυμίας και της δημοσιογραφικής του ιδιότητας έγινε αποδέκτης αρνητικών σχολιασμών, παρ' όλο που δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην υπόθεση.

"Go easy on me..." σχολίασε στο Twitter χρησιμοποιώντας τον τίτλο της νούμερο 1 επιτυχίας του νέου δίσκου της Adele.

