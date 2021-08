Power of love: Πρώην παίκτρια παντρεύεται και μας δείχνει το δαχτυλίδι της

Μπορεί να μην βρήκε τον έρωτα στο σπίτι του "Power of love", ωστόσο βρήκε τον παντοτινό της σύντροφο στην έξω ζωή και ετοιμάζεται, μάλιστα, να δεθεί μαζί του με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Ο λόγος για την Έλενα Πολυχρονοπούλου, η οποία είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση κατά τη συμμετοχή της στον δεύτερο κύκλο του γνωστού ριάλιτι αγάπης του ΣΚΑΙ, που προβλήθηκε το 2019, λόγω της έντονης προσωπικότητάς της.

Η πρώην παίκτρια, που μέσα στο παιχνίδι διατηρούσε για ένα μικρό διάστημα σχέση με τον συμπαίκτη της Φίλιππο Αρβανίτη, είναι ερωτευμένη εδώ και αρκετό καιρό με τον νέο της σύντροφο, τον Δημήτρη.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δέχτηκε πρόταση γάμου και είπε το μεγάλο "ναι", μην μπορώντας να κρύψει την χαρά και τον ενθουσιασμό της.

"He put a ring on it... and i said YES! I can’t keep calm, I’m getting married!!!", έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε με το δαχτυλίδι.

