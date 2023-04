Ρίτα Γουίλσον - Τομ Χανκς: Ευχήθηκαν στα ελληνικά για το Πάσχα - "Χριστός Ανέστη!"

Σε κάθε ευκαιρία, η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χανκς εκφράζουν την αγάπη τους για την Ελλάδα και για τα έθιμα του τόπου μας.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, παραγωγός ταινιών και ακτιβίστρια είναι ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας της και έχει ανατραφεί ως ελληνορθόδοξη, ενώ ο διάσημος και βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ασπάστηκε την ορθοδοξία το 1988.

Τόσο στον Επιτάφιο όσο και στην Ανάσταση, το ζευγάρι βρέθηκε σε ορθόδοξη εκκλησία, ώστε να γιορτάσει τη γιορτή του Πάσχα και την Κυριακή (16/04) η Ρίτα Γουίλσον δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με ευχές στα ελληνικά.

"Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! Christ is Risen! Truly He is risen! Another beautiful Holy Week in Orthodoxy", έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως το 2019, αποδόθηκε τιμητικά η ελληνική υπηκοότητα στη Ρίτα Γουίλσον από τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ ο Τομ Χανκς έχει, επίσης, πάρει την ελληνική ιθαγένεια.

Η ανάρτηση της Ρίτα Γουίλσον:

