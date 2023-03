Σάρον Στόουν: Έχασε τη μισή περιουσία της με την πτώχευση της Sillicon Valley

Με το Βραβείο Θάρρους τιμήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η Σάρον Στόουν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο των Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια και η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε πως έχασε τη μισή της περιουσία λόγω της κατάρρευσης της τράπεζας Sillicon Valley (SVB) στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σάρον Στόουν, η ακτιβιστική δράση της οποίας μετρά δεκαετίες, ξέσπασε σε κλάματα καθώς προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει τους παρευρισκόμενους για τη συγκέντρωση χρημάτων για το HIV/AIDS και άλλους σκοπούς για λογαριασμό οργανισμών όπως η amfAR.

"Γνωρίζω αυτή την κατάσταση που πρέπει να σκεφτείς και να καταλάβεις πώς να στείλεις χρήματα, είναι δύσκολο. Είμαι χαζή, αλλά μπορώ να γράψω μια γ@@@η επιταγή. Και αυτή τη στιγμή, αυτό είναι επίσης θάρρος, γιατί ξέρω τι συμβαίνει. Μόλις έχασα τα μισά μου χρήματα σε αυτό το τραπεζικό πράγμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι εδώ", είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Αν και δεν διευκρίνισε σε τι αναφερόταν λέγοντας "τραπεζικό πράγμα" που έφερε την απώλεια χρημάτων, ωστόσο οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και την επακόλουθη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η ίδια μίλησε και για την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού που αντιμετώπισε και για ακόμη μια φορά μέσα από τον λόγο της θέλησε να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει ακόμα περισσότερες γυναίκες να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και να αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία τους.

Όπως αφηγήθηκε η ίδια, "αυτές οι μαστογραφίες δεν είναι διασκεδαστικές. Και για κάποια σαν εμένα που της είπαν ότι είχα καρκίνο του μαστού επειδή είχα έναν όγκο που ήταν μεγαλύτερος από το στήθος μου και ήταν σίγουροι ότι δεν θα μπορούσα να έχω όγκο χωρίς να είναι καρκίνος, δεν ήταν. Αλλά πήγα στο νοσοκομείο, λέγοντας: 'Αν με ανοίξετε και είναι καρκίνος, σας παρακαλώ πάρτε και τα δύο στήθη μου', γιατί δεν είμαι ένα άτομο που ορίζεται από το στήθος του. Και αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο αφού τα έχετε δει όλοι".

"Μην αισθάνεστε ποτέ υποχρεωμένοι να μην κάνετε μαστογραφία, να μην κάνετε εξέταση αίματος, να μην κάνετε χειρουργική επέμβαση γιατί 'δεν έχει σημασία'. Στέκομαι εδώ και σας λέω ότι είχα αφαιρέσει ενάμιση ιστό από το στήθος μου και κανείς από εσάς δεν το γνώριζε, είπε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα της ηθοποιού, "The Beauty of Living Twice", η Στόουν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στήθους το 2001 αφού οι γιατροί αφαίρεσαν καλοήθεις όγκους που, όπως γράφει, ήταν «γιγάντιοι, μεγαλύτεροι από το στήθος μου μόνο».

Τον περασμένο Νοέμβριο η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι της έκαναν λάθος διάγνωση και ότι είχε μια «λανθασμένη διαδικασία» που της άφησε επιδεινούμενο πόνο. Ως αποτέλεσμα, έλαβε μια δεύτερη γνώμη και ανακάλυψε ότι είχε «ένα μεγάλο ινομύωμα» που χρειαζόταν επίσης χειρουργική επέμβαση.

