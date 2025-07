Πώς βλέπουν οι Γερμανοί την Ελλάδα; – Παρουσίαση της πρώτης μεγάλης έρευνας

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025 αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά τα ενδιαφέροντα ευρήματα έρευνας του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) στην Αθήνα, σχετικά με το πώς βλέπουν οι Γερμανοί την Ελλάδα.

Δύο στους τρεις Γερμανούς έχουν θετική ή πολύ θετική εικόνα για την Ελλάδα. Συνδέουν τη χώρα κυρίως με τις διακοπές, το καλό φαγητό, το ηλιόλουστο κλίμα και τη φιλοξενία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της πρώτης εκτενούς δημοσκόπησης για την εικόνα της Ελλάδας στη γερμανική κοινή γνώμη.

Ενώ πολλές μελέτες έχουν ήδη διερευνήσει τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στη Γερμανία, μέχρι σήμερα έλειπαν αντίστοιχα δεδομένα για το πώς βλέπουν οι Γερμανοί την Ελλάδα.

«Τα αποτελέσματα καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στην έρευνα για τις διμερείς σχέσεις» δηλώνει ο Δρ Ρόναλντ Μαϊνάρντους, Συντονιστής Έργου και Συντάκτης της μελέτης Greece through German Eyes: Beyond Stereotypes in German-Greek Relations, η οποία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 3 Ιουλίου 2025 από το γραφείο του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) στην Αθήνα.

Η έρευνα αποκαλύπτει μια ξεκάθαρη ασυμμετρία: ενώ η πλειονότητα των Γερμανών βλέπει την Ελλάδα μέσα από το πρίσμα του τουρισμού και του πολιτισμού και τη βαθμολογεί θετικά, πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες εξακολουθούν να διατηρούν άλυτους ενδοιασμούς.

«Όσα συνέβησαν στο παρελθόν μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας παίζουν, στη συνείδηση των περισσότερων Γερμανών, το πολύ έναν περιθωριακό ρόλο – και ελάχιστα απασχολούν τη γερμανική κοινή γνώμη» αναφέρεται στη μελέτη.

Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί στην Ελλάδα συνεχίζουν να βλέπουν τη Γερμανία με κριτική ματιά – κυρίως σε τρία θέματα: τη διαχείριση της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την κυριαρχική στάση της Γερμανίας κατά την κρίση του ευρώ και τη θέση του Βερολίνου στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

«Οι μελέτες αναδεικνύουν τις διαφορετικές συλλογικές μνήμες και τις πολιτικές ευαισθησίες: ενώ πολλοί Γερμανοί διαμορφώνουν την αντίληψή τους κυρίως μέσα από εμπειρίες διακοπών, πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στις ιστορικές εντάσεις και στα άλυτα ζητήματα» σημειώνει ο κ. Μαϊνάρντους.

Ένας από τους κύριους στόχους του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα είναι η βελτίωση και ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων. Η παρούσα μελέτη παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για το πώς βλέπει η Γερμανία την Ελλάδα σήμερα, διανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές για το έργο μας, καθώς και για την πολιτική, την κοινωνία των πολιτών και την έρευνα γενικότερα.

Η νέα δημοσίευση αποτελεί το τρίτο μέρος μιας σειράς μελετών σχετικά με τον ρόλο της κοινής γνώμης στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ενώ οι προηγούμενες έρευνες (2022 και 2024) εστίασαν στις απόψεις του ελληνικού πληθυσμού, η τρέχουσα μελέτη επικεντρώνεται για πρώτη φορά στη γερμανική οπτική.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 από το Ινστιτούτο Kapa Research και βασίζεται σε αντιπροσωπευτικό

δείγμα 1.002 ερωτηθέντων σε όλη τη Γερμανία.