'Sex and the City': Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο ηθοποιός Willie Garson

Ο Willie Garson, γνωστός για τον ρόλο του ως ατζέντης στη σειρά 'Sex and the City', απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του. Ο ίδιος αγαπήθηκε ιδιαίτερα για τον ρόλο του ως "Stanford Blatch", κολλητού της "Carrie Bradshaw" στην πετυχημένη σειρά της HBO.

Ο Willie Garson Paszamant γεννήθηκε στο New Jersey το 1964, σπούδασε θέατρο και έκανε μεταπτυχιακό στο Yale School of Drama.

Ο Garson ανέλαβε μικρούς ρόλους σε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1980, συμπεριλαμβανομένων των 'Cheers', 'Family Ties' και 'LA Law'. Εμφανίστηκε επίσης, σε επιτυχημένα προγράμματα της δεκαετίας του 1990 όπως το 'The X-Files', 'Boy Meets World and Friends'.

Ήταν επίσης, γνωστός και για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά 'White Collar', ενώ πιο πρόσφατα συμμετείχε στη μίνι σειρά 'And Just Like That' που αποτελεί συνέχεια της σειράς 'Sex and the City'.

Το 1998 έκανε το ντεμπούτο του ως "Stanford Blatch" στη δημοφιλή σειρά 'Sex and the City', ενώ ο ρόλος του ως ο στενός φίλος της πρωταγωνίστριας επαναλήφθηκε και στις ταινίες που ακολούθησαν.

Ο Willie Garson μαζί με τη Sarah Jessica Parker. AP/MATT SAYLES





Η Cynthia Nixon, η οποία έπαιξε τη "Miranda Hobbes" στη σειρά, είπε: "Όλοι τον αγαπήσαμε και λατρέψαμε τη συνεργασία μαζί του. Ήταν ατελείωτα αστείος στην οθόνη και στην πραγματική ζωή. Ήταν πηγή φωτός, φιλίας και ιστορίας της show business."

Ο τηλεοπτικός του σύντροφος από τη σειρά 'Sex and and the City', Mario Cantone που υποδυόταν τον Anthony, έγραψε στο Instagram: "Είμαι συντετριμμένος και απλά με κυριεύει η θλίψη.. Ήσουν δώρο από τους θεούς".

Ο Garson ήταν υποστηρικτής της υιοθεσίας και είχε υιοθετήσει τον γιο του Nathen, ο οποίος μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια συγκινητική ανάρτηση από φωτογραφίες με τον πατέρα του.

"Χαίρομαι πολύ που μοιράστηκες όλες μου τις περιπέτειες μαζί μου και μπόρεσες να καταφέρεις τόσα πολλά", έγραψε. "Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Θα σε αγαπώ για πάντα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις μια δική σου περιπέτεια".

Ο εκτελεστικός παραγωγός του 'Sex And The City' και 'Just Like That', Michael Patrick King, δήλωσε ότι ο Garson εργαζόταν "ακόμη και όταν ήταν άρρωστος", χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, μιας και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

"Το πνεύμα του και η αφοσίωσή του στην τέχνη του ήταν παρούσα κάθε μέρα", είπε σε δήλωσή του σύμφωνα με το BBC.

