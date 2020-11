Σήφης Φαραντάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρηση από το GNTM 3

Ο Σήφης Φαραντάκης ήταν ο παίκτης που αποχώρησε τη Δευτέρα (16/11) από το σπίτι του GNTM 3, μετά τη φωτογράφιση που είχε "άρωμα" Ασίας.

Ο παίκτης από την Κρήτη δεν είχε πολύ καλή επίδοση μαζί με τον Ανδρέα, με τον οποίον ήταν ζευγάρι στη δοκιμασία, και εγκατέλειψε με συγκίνηση το ριάλιτι μοντέλων του Star, λίγο μετά την επιστροφή των φίλων του και την επανένωση του "Campaign Room".

Στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά την αποχώρησή του, το νεαρό μοντέλο εξέφρασε τις σκέψεις του και δήλωσε αισιοδοξία για τον δρόμο που τώρα απλώνεται μπροστά του.

Η ανάρτησή του:

"The Beginning Of The End. Μια ξεχωριστή εμπειρία φτάνει και για μένα στο τέλος της. Δεν μετανιώνω στιγμή με την απόφαση μου να συμμετάσχω, νέες εμπειρίες και γνωριμίες αλλά και όμορφες στιγμές. Έμαθα πολλά και θα μάθω ακόμα περισσότερα...Άλλωστε τώρα ξεκινάμε..!!!"

