Η Σόφι Τέρνερ αποδοκίμασε τις influencers που προωθούν προϊόντα απώλειας βάρους

Η Σόφι Τέρνερ δεν είναι θαυμάστρια των influencers στο Instagram που προωθούν διαιτητικά προϊόντα σε νεαρές ακολούθους τους.

Σε ένα εύστοχο story στο Instagram, η Αγγλίδα ηθοποιός του “Game of Thrones” χρησιμοποιώντας φίλτρο στο βίντεο αστειεύτηκε ότι φορά το "βλέμμα της επιρροής". Στη συνέχεια προχώρησε σε διακωμώδηση των διασημοτήτων που δημοσιεύουν διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα απώλειας βάρους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που ενθαρρύνουν τις νεαρές γυναίκες να τα αγοράσουν.

Η ηθοποιός ένωσε τη φωνή της με συναδέλφους της που αντιτάσσονται στην ανεύθυνη προώθηση επικίνδυνων προϊόντων.

Η Τέρνερ ανέφερε: "Γεια σας, παιδιά, απλά πήρα την εμφάνιση ifluencer σήμερα" και συνέχισε: "Σήμερα ήθελα απλώς να προωθήσω αυτό το νέο πράγμα σε σκόνη που βάζετε στο τσάι σας και βασικά σας κάνει χάλια τα μυαλά και είναι απολύτως πραγματικά, πραγματικά κακό να το προωθώ σε νέες και νέους παντού. Αλλά δεν με νοιάζει πραγματικά, γιατί πληρώνομαι. Ζωή influencer!”.

Είναι σαφές ότι η Σόφι Τέρνερ είναι κατά των influencer που χρησιμοποιούν την επιρροή τους για την προώθηση ανθυγιεινών προϊόντων σε νέες γυναίκες.

Πρόσφατα η Βρετανίδα ηθοποιός Τζαμίλα Τζαμίλ κάλεσε την Κλόε Καρντάσιαν, από το οικογενειακό reality "Keeping Up With The Kardashians" του E! Entertainment και παρουσιάστρια του reality show "Revenge Body with Khloé Kardashian" να σταματήσει να προωθεί ένα υποκατάστατο γεύματος στους θαυμαστές της και την κάλεσε να φέρεται "εξυπνότερα".