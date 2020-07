Σοκάρει ο Εντ Σίραν: Ο εθισμός στο αλκοόλ και η διατροφική διαταραχή

Σε ένα ειλικρινές νέο βίντεο με τίτλο «Finding Peace in the Top of the Music Industry», ο μουσικός Εντ Σίραν (Ed Sheeran) μίλησε για τη μάχη του με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του 2015.

Η συνομιλία γυρίστηκε για το Hay House Chasing the Present Summit, μια εκδήλωση που είχε ως στόχο να «εξερευνήσει τη σύγχρονη επιδημία του άγχους και τρόπους εύρεσης ελευθερίας και θεραπείας», όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ADVERTISING

«Έχω μια προσωπικότητα που μπορεί εύκολα να υποκύψει στον εθισμό», δήλωσε ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης στο νέο βίντεο. «Έμενα ξύπνιος όλη τη νύχτα. Τα λεωφορεία έφταναν στους συναυλιακούς χώρους και κοιμόμουν στο λεωφορείο όλη την ημέρα, ξυπνούσα λίγο πριν την συναυλία, έβγαινα στη σκηνή, έπινα και γυρνούσα στο λεωφορείο. Δεν είδα το φως του ήλιου για περίπου τέσσερις μήνες», είπε.

Αυτή η σκοτεινή περίοδος της ζωής του συνέπεσε με την προώθηση και την περιοδεία για το δεύτερο άλμπουμ του «X».

«Είμαι καλυμμένος με τατουάζ και δεν κάνω πράγματα μισά», είπε. «Αν θα πιω, δεν βλέπω κανένα νόημα να έχω ένα ποτήρι κρασί. Θα προτιμούσα να έχω δύο μπουκάλια κρασί... Είναι όλα διασκεδαστικά και σαν παιχνίδι στην αρχή. Είναι όλα ροκ εν ρολ και είναι διασκεδαστικό και στη συνέχεια αρχίζεις να σε λυπάσαι. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν ίσως το χαμηλότερο σημείο που βρέθηκα», εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης.

Ο 29χρονος βρήκε παρηγοριά παραλληλίζοντας τον εαυτό του με τον Έλτον Τζον, διαβάζοντας τα απομνημονεύματα του Τζον το 2019, όπου ο Έλτον γράφει για τους αγώνες του με την κατανάλωση αλκοόλ και το φαγητό, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει μια διατροφική διαταραχή.



Ο Σίραν πιστεύει ότι μέρος της απεξάρτησής του την οφείλει στη σύζυγό του Cherry Seaborn. «Ασκείται πολύ, έτσι πήγα και άρχισα να τρέχω μαζί της», είπε στη συνέντευξη. «Δεν πίνει τόσο πολύ, οπότε δεν έπινα. Νομίζω ότι όλα άλλαξαν».

Τελικά, ο Σίραν είπε ότι μαθαίνει να φροντίζει τον εαυτό του μέσα από την άσκηση και το μέτρο. «Νομίζω ότι με τον εθισμό, είναι πολύ δύσκολο να μετριαστείς, αλλά η ρέγουλα είναι το κλειδί», είπε.