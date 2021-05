Συγκλονιστική εξομολόγηση της Lady Gaga: "Με βίασε στα 19 μου και με άφησε έγκυο"

Η Lady Gaga αποκάλυψε πως υπέστη «ψυχική κατάρρευση», αφότου έπεσε θύμα βιασμού κι έμεινε έγκυος από έναν παραγωγό, στην ηλικία των 19 ετών, καθώς προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα βήματά της στη μουσική βιομηχανία.

Η Γκάγκα, ηλικίας 35 ετών σήμερα, έδωσε λεπτομέρειες της επίθεσης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο ντοκιμαντέρ της Apple TV+ με τίτλο "The Me You Can't See", σχετικά με την ψυχική υγεία και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του τραύματος.

«Εργαζόμουν ήδη στον χώρο και ένας παραγωγός μου είπε «Βγάλε τα ρούχα σου». Κι εγώ του είπα «όχι». Έφυγα και μου είπαν ότι θα έκαιγαν όλη τη μουσική μου. Και δεν σταμάτησαν. Δεν σταμάτησαν να μου το ζητούν και εγώ απλά «πάγωσα» και… δεν θυμάμαι καν», περιγράφει η τραγουδίστρια, που αποκάλυψε πρώτα τη σεξουαλική επίθεση το 2014.

«Πρώτα, ένιωσα να πονάω παντού, κατόπιν παρέλυσα. Ήμουν άρρωστη για εβδομάδες και εβδομάδες και εβδομάδες μετά και συνειδητοποίησα ότι ήταν ο ίδιος πόνος που ένιωσα ότι ο άνθρωπος που με βίασε, με πέταξε, έγκυο, σε μια γωνιά», πρόσθεσε.

Η Lady Gaga περιέγραψε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως υπέστη «μια πλήρη ψυχική κατάρρευση και για ένα δυο χρόνια δεν ήταν το ίδιο κορίτσι».

Αρνήθηκε, ωστόσο, να κατονομάσει το άτομο εκείνο που τη βίασε.

«Κατανοώ αυτό το κίνημα #MeToo, κατανοώ ότι ορισμένοι άνθρωποι νιώθουν πραγματικά άνετα με αυτό και εγώ δεν νιώθω έτσι. Δεν θέλω ούτε καν να αντικρίσω ξανά αυτόν τον άνθρωπο», επισήμανε.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός δημιούργησε το 2012 το ίδρυμα Born this Way Foundation για ανθρώπους που δίνουν μάχη με θέματα ψυχικής υγείας.

Όπως τόνισε, η διαδικασία της επούλωσης των τραυμάτων είναι αργή.

«Ακόμα κι αν έχω έξι φανταστικούς μήνες, το μόνο που χρειάζεται είναι απλά κάτι να ενεργοποιηθεί μία φορά για να νιώσω άσχημα».

