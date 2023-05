Τάμτα: Αγνώριστη στο Φεστιβάλ Καννών 2023 - Η selfie με τον Martin Scorsese

Η Τάμτα, που βρίσκεται στην πιο δημιουργική της φάση και έν’ αναμονή του νέου άλμπουμ της ”Identity Crisis” που κυκλοφορεί 2 Ιουνίου, έκανε μια σύντομη διακοπή από τις υποχρεώσεις της για να παραβρεθεί στο Φεστιβάλ Καννών 2023.

Το Φεστιβάλ Καννών για άλλη μια χρονιά φιλοξένησε μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας κινηματογράφου και σίγουρα είναι το μέρος όπου το απαράμιλλο glam συναντά την 7η τέχνη.

Η Τάμτα, που τελευταία φλερτάρει όλο και πιο συχνά με το Hollywood, αφού το τραγούδι της "Awake" έντυσε τους τίτλους τέλους της χολιγουντιανής ταινίας με τίτλο "Alone at Night (18 & Over)" και πρωταγωνιστές τους Ashley Benson, Winnie Harlow, Sky Ferreira, Pamela Anderson, μας ταξιδεύει με πλούσιο φωτογραφικό και video υλικό στην πρεμιέρα της ταινίας του Martin Scorsese “Killers or the Flower Moon” και το πάρτι της πιο πολυαναμενόμενης σειράς της σεζόν “The Idol” με πρωταγωνιστή τον The Weekend.

Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες και τα video που μοιράστηκε η ίδια στα social media της, αλλά και η δισκογραφική εταιρεία της, φαίνεται να βγάζει selfie με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Martin Scorsese, να ποζάρει μαζί με τον τραγουδιστή Troye Sivan και να διασκεδάζει με τους The Weekend και Leonardo DiCaprio.

Η ίδια εμφανίστηκε με ombre μαλλιά στα χρώματα της φωτιάς και ένα εκκεντρικό μαύρο σύνολο, αλλά και με ξανθά φρύδια.

Δείτε φωτογραφίες και video:

