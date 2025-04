Φεστιβάλ Καννών: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, με Τομ Κρουζ, Σκάρλετ Γιόχανσον και Bono των U2

Ένα μήνα μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του “Anora”, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του πλανήτη ανακοίνωσε το φετινό του πρόγραμμα, με ηχηρές απουσίες αλλά χωρίς να λείπουν τα μεγάλα ονόματα.

Ένα μήνα μετά τον οσκαρικό θρίαμβο της “Anora”, οι προβολείς στρέφονται εκ νέου στις Κάννες. Με τρεις περσινές βραβευμένες ταινίες να κερδίζουν Όσκαρ (μαζί με “The Substance” και “Emilia Perez”), κάμποσες ακόμα να γίνονται τεράστιες καλλιτεχνικές επιτυχίες (βλέπε και “Όλα Όσα Φανταζόμαστε Ως Φως”, “Flow” και άλλες), αλλά και φιλμ που δίχως αμφιβολία θα ζουν στην σινεφίλ αιωνιότητα (“Megalopolis”), το γαλλικό φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα στην επόμενη κινηματογραφική σεζόν και το ερώτημα για το αν μπορεί να επαναλάβει τις περσινές του επιτυχίες.

Γνωρίζαμε ήδη πως το “Phoenician Scheme”, το νέο φιλμ του Γουές Άντερσον, θα συμπεριλαμβανόταν στο Διαγωνιστικό, όπως και ότι ο Τομ Κρουζ θα είναι ξανά εκεί μετά τον τιμητικό του Χρυσό Φοίνικα λίγα χρόνια πριν, με την πρεμιέρα του τελευταίο φιλμ “Mission: Impossible”. Ξέραμε ακόμα πως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα παραλάβει τιμητικό Χρυσό Φοίνικα φέτος.

Τι συμβαίνει όμως μακριά από την Αμερική; Τι έχει να μας φέρει το φεστιβάλ, από το παγκόσμιο σινεμά που παραδοσιακά αναδεικνύει.

Παρά τις ηχηρές απουσίες (νέα φιλμ από Παρκ Τσαν-γουκ, Τζιμ Τζάρμους, Λιν Ράμσεϊ, Μπι Γκαν, Σπάικ Λι είναι κάποια από αυτά που περιμέναμε αλλά δεν ακούσαμε) τα μεγάλα ονόματα δε λείπουν και φέτος από το Διαγωνιστικό, με νέες ταινίες από Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, Γιοακίμ Τρίερ, Αδερφούς Νταρντέν, Γουές Άντερσον, Τζαφάρ Παναχί, Άρι Άστερ, όπως και τη Ζουλιά Ντικουρνό που είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα με το “Titane” πριν λίγα μόλις χρόνια. Όπως φυσικά και το περιθώριο για συναρπαστικές νέες ανακαλύψεις – ανάμεσά τους, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιόχανσον(!) στο παράλληλο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα.

Η επιτροπή της Ζιλιέτ Μπινός θα έχει μπόλικη δουλειά, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως εκκρεμούν κάποιες προσθήκες (φημολογείται 3-4 ταινίες, ίσως κάποιες εκ των παραπάνω) οι οποίες θα ανακοινωθούν σε μετέπειτα ημερομηνία.

Προς το παρόν, αυτό είναι το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε για τις φετινές Κάννες. (Με αστερίσκο οι ταινίες που αποτελούν σκηνοθετικά ντεμπούτα.)

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

PARTIR UN JOUR* – Amélie Bonnin (Εκτός συναγωνισμού)

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

THE PHOENICIAN SCHEME – Wes Anderson

EDDINGTON – Ari Aster

JEUNES MÈRES – Jean-Pierre and Luc Dardenne

ALPHA – Julia Ducournau

RENOIR – Hayakawa Chie

THE HISTORY OF SOUND – Oliver Hermanus

LA PETITE DERNIÈRE – Hafsia Herzi

SIRAT – Oliver Laxe

NEW WAVE – Richard Linklater

TWO PROSECUTORS – Sergei Loznitsa

FUORI – Mario Martone

O SECRETO AGENTE (THE SECRET AGENT) – Kleber Mendonça Filho

DOSSIER 137 – Dominik Moll

UN SIMPLE ACCIDENT – Jafar Panahi

THE MASTERMIND – Kelly Reichardt

AIGLES OF THE REPUBLIC – Tarik Saleh

SOUND OF FALLING – Mascha Schilinski

ROMERÍA – Carla Simón

SENTIMENTAL VALUE – Joachim Trier

ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΒΛΕΜΜΑ

LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO (THE MYSTERIOUS GAZE OF THE FLAMINGO)* – Diego Céspedes

MÉTÉORS – Hubert Charuel

MY FATHER’S SHADOW* – Akinola Davies Jr

L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE – Stéphane Demoustier

URCHIN* – Harris Dickinson

HOMEBOUND – Neeraj Ghaywan

TÔI YAMANAMINO HIKARI (A PALE VIEW OF HILLS) – Ishikawa Kei

ELEANOR THE GREAT* – Scarlett Johansson

KARAVAN* – Zuzana Kirchnerová

PILLION* – Harry Lighton

AISHA CAN’T FLY AWAY* – Morad Mostafa

ONCE UPON A TIME IN GAZA – Arab and Tarzan Nasser

THE PLAGUE* – Charlie Polinger

PROMISED SKY – Erige Sehiri

LE CITTÀ DI PIANURA (THE LAST ONE FOR THE ROAD) – Francesco Sossai

TESTA O CROCE? (HEADS OR TAILS?) – Matteo Zoppis, Alessio Rigo de Righi

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

COLOURS OF TIME – Cédric Klapisch

LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE – Thierry Klifa

MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING – Christopher McQuarrie

VIE PRIVÉE – Rebecca Zlotowski

ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

DALLOWAY – Yann Gozlan

EXIT 8 – Kawamura Genki

FENG LIN HUO SHAN (SONS OF THE NEON NIGHT) – Mak Juno

CANNES PREMIERE

AMRUM – Fatih Akin

SPLITSVILLE – Michael Angelo Covino

LA OLA (THE WAVE) – Sebastián Lelio

CONNEMARA – Alex Lutz

ORWELL : 2+2=5 – Raoul Peck

DAS VERSCHWINDEN DES JOSEF MENGELE (THE DISAPPEARANCE OF JOSEF MENGELE) – Kirill Serebrennikov

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

STORIES OF SURRENDER – Bono

TELL HER THAT I LOVE HER – Romane Bohringer

A MAGNIFICENT LIFE – Sylvain Chomet