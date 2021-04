Τζένιφερ Λόπεζ - Άλεξ Ροντρίγκεζ: Η μυθική, κοινή τους περιουσία

H Jennifer Lopez και ο Alex Rodriguez χωρίζουν, τα βρίσκουν, ξαναχωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν και ούτω καθ' εξής το τελευταίο δίμηνο. Η τελευταία κοινή ανακοίνωση που έγινε αποκλειστικά στο 'Today' -καθημερινή εκπομπή του NBC στις ΗΠΑ- είναι και η οριστική -ή τουλάχιστον έτσι λένε. Το περιοδικό 'People' αποκάλυψε πως η J-Lo προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα θέματα εμπιστοσύνης που έχει αποκτήσει. Και επειδή δεν μπορεί να ζει μέσα στην αμφιβολία, αποφάσισε να τερματίσει τον αρραβώνα.

ADVERTISING

Επειδή μπορεί να μην είστε ενήμεροι, ο Rodriguez φέρεται να είχε απαντήσει τη σύντροφο του, με την πληροφορία να μην επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται. Έτσι έπεσαν τίτλοι τέλους στη σχέση, έπειτα από τέσσερα χρόνια. Κουράγιο και καλή τύχη να έχουν.

Ας κάνουμε όμως, μια στάση εδώ.

Το 2002 ο Rodriguez παντρεύτηκε την πτυχιούχο ψυχολογίας, Cynthia Scurtis. Είχαν γνωριστεί σε γυμναστήριο του Μαϊάμι Απέκτησαν τη Natasha στις 18/11 του 2004 και την Ella στις 21/4 του 2008. Στις 7/7 του ίδιου έτους, η Cynthia κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Είχαν προκύψει φήμες που ήθελαν τον A-Rod να έχει σχέσεις α) με τη Madonna (η βασίλισσα της pop διέψευσε τα πάντα) και β) με χορεύτρια εξωτικών χορών στο Las Vegas.

Η Cynthia είχε αναφέρει στους λόγους για το διαζύγιο τη 'συναισθηματική εγκατάλειψη' της ιδίας και των παιδιών από τον Rodriguez και 'εξωσυζυγικές σχέσεις, όπως και άλλες ανάρμοστες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τον έγγαμο βίο”. O τότε αθλητής είχε πει πως ο γάμος είχε υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, ζητώντας να διαγραφούν από τα πρακτικά τα των εξωσυζυγικών σχέσεων. Το διαζύγιο εκδόθηκε κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού το Σεπτέμβριο.

Ως ελεύθερος άνθρωπος πια, σύναψε σχέσεις με τη Melissa Britos, μοντέλο στο επάγγελμα. Εκείνος δεν επιβεβαίωσε ποτέ, αλλά οι αρμόδιοι 'ρεπόρτερ' είχαν βρει ουκ ολίγα ντοκουμέντα. Το 2008 τελείωσε και αυτή η σχέση, με τον Rodriguez να γίνεται 'ένα' με την Bethenny Frankel, μέλος των Real Housewives of New York, συγγραφέα best seller και παρουσιάστρια talk show. Δεν έμειναν για πολύ μαζί, με τους φωτογραφικούς να συλλαμβάνουν τον παίκτη του baseball με την Kate Hudson, πριν 'βγει' το 2009.

Οι πληροφορίες ήθελαν την ηθοποιό να τον εγκαταλείπει, γιατί είχε κουραστεί να τον βλέπει να μιλάει στο τηλέφωνο με την Madonna. Η επόμενη γυναίκα της ζωής του ήταν η Cameron Diaz, με την γυμνάστρια Ella Magers να τη διαδέχεται και να ακολουθεί η πρώην μαχήτρια του WWE, Torrie Wilson. Μαζί της έμεινε μια τριετία. Χώρισαν γιατί εκείνος δεν ήθελε να παντρευτεί. Το 2012 προέκυψε η φήμη που τον ήθελε με τον Demi Morre (είπαν πως είναι φίλοι) και μετά τα media τον έκαναν ζευγάρι με την Kyna Treacy, μοντέλο από την Αυστραλία. Το μοντέλο fitness Erin Simmonds ήταν στο πλευρό του το 2015, ενώ το 2016 εθεάθη με την Anne Wojcicki, πρώην σύζυγο του συνιδρυτή της Google, Sergey Brin. Μαζί έμειναν έως ότου ο Rodriguez αγάπησε τη Lopez, με την οποία είχε γνωριστεί το 1999 -όταν της ζήτησε αυτόγραφο.

Σε συνέντευξη της η καλλιτέχνις είχε πει το 2018 πως ο Rodriguez 'έχει φέρει στη ζωή μου κάτι που δεν είχα ποτέ και είναι η άνευ όρων στήριξη και αγάπη, σαν να βρήκα την αδελφή ψυχή μου”. Στο σπίτι που έμεινε το ζευγάρι ζούσαν και όλα τα παιδιά του. Δηλαδή, τα δίδυμα που έχει αποκτήσει η Lopez με τον Mark Anthony και οι δυο κόρες του Rodriguez από το μοναδικό του γάμο.

Πριν ένα μήνα το διαδίκτυο 'γέμισε' με την πληροφορία πως ο A-Rod είχε απατήσει την J-Lo με την Μadison LeCroy, μέλος του hit show που προβάλλεται στο Bravo με τίτλο 'Southern Charm'.

To κορίτσι αυτό προέβη σε διάψευση, λέγοντας πως “δεν απάτησε ποτέ, σωματικά, την αρραβωνιαστικιά του με εμένα. Δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο από το να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Είμαστε απλοί γνωστοί”. Την επομένη της δημοσίευσης της φήμης, η Lopez φέρεται να επέστρεψε στον Rodriguez το δαχτυλίδι του αρραβώνα, αξίας 1.8 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα media έγραψαν πως η LeCroy έγινε η αφορμή για το χωρισμό. Οι αιτίες ήταν άλλες.

Toν περασμένο Ιανουάριο ο πρώην γαμπρός του Rodriguez, αδελφός της Cynthia, είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του star που τον χαρακτήρισε άπιστο και υπεύθυνο υπεξαίρεσης, μέσω 'ομιχλωδών' συμφωνιών για κτηματομεσιτικά. Ο Constantine Scurtis υποστήριξε πως ο A-Rod τον είχε βάλει σε μια εταιρία, χωρίς να τον ρωτήσει και χωρίς να του δώσει μερίδιο από τα κέρδη, ενώ προέβη και σε ασφαλιστική απάτη. Αυτή ήταν η δεύτερη μήνυση του Scurtis στον Rodriguez. Είχε προηγηθεί εκείνη του 2015, για 100.000.000 δολάρια. Οι ισχυρισμοί ήταν οι ίδιοι. Κανείς δεν ξέρει πώς είχε τελειώσει εκείνη η υπόθεση.

Πάμε να δούμε τι σημαίνει εμπορικά για αυτούς τους δυο ανθρώπους ο χωρισμός τους. Βλέπετε άνηκαν στη λίστα με τα dynamic duos, δηλαδή, τα ζευγάρια της showbiz με τη μεγαλύτερη εμπορική επιρροή. Και μολονότι δεν είχαν παντρευτεί -άρα δεν χρειάζεται να χωρίζουν περιουσίες-, εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας.

Όπως ενημερώνει το Forbes, η Lopez είναι μια από τις πιο πλούσιες, αυτοδημιούργητες γυναίκες των ΗΠΑ με περιουσία μεγαλύτερη των 150.000.000 δολαρίων. Αφορά την καριέρα της ως μουσικού, ως ηθοποιού και τις συμφωνίες με brands όπως η Vercace και το DSW.

Ο Rodriguez υπήρξε εκ των αθλητών -έπαιζε baseball- με τις μεγαλύτερες απολαβές της ιστορίας των αμερικανικών σπορ. Ήταν και εκ των επαγγελματιών αθλητών που ασχολήθηκαν με τις επενδύσεις από πολύ νωρίς. Τη σήμερον ημέρα, η περιουσία του εκτιμάται στα 400.000.000 δολάρια. Διαθέτει δική του εταιρία (Slam Corp. αξίας 500.000.000 δολαρίων) με μετοχές σε startups, κατασκευαστικές εταιρίες, άλλες φιλοξενίας και εκατοντάδες multi-family σπίτια. Η τελευταία του δραστηριότητα είχε να κάνει με τα παιδικά του χρόνια “και τις πολλές φορές που μετακομίσαμε, γιατί η οικογένεια μου δεν μπορούσε να πληρώσει το ενοίκιο. Με θυμάμαι να προσεύχομαι μια μέρα να γίνονται εγώ ο ιδιοκτήτης”.

Ήταν εκείνος που έμαθε στην J-Lo να επενδύει τα χρήματα της “σε εταιρίες και στον εαυτό μου”, εξ ου και τον περασμένο Ιανουάριο κυκλοφόρησε τη σειρά φροντίδας δέρματος που έχει το όνομα της, σε συνεργασία με τα Sephora. Σε αυτό το 'ταξίδι' επένδυσε και ο Rodriguez. Μαζί έβαλαν λεφτά σε πολυτελείς κατοικίες και επενδύσεις σε startups. Δυο από τις επιλογές τους εισήχθησαν φέτος στο χρηματιστήριο. Τα 5.000.000 δολάρια που 'έβαλε' ο Rodriguez είναι σήμερα 13.000.000 δολ.

Όπως εξήγησαν, μέσω της ανακοίνωσης του χωρισμού, ήταν πως θα συνεχίσουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις επιχειρηματικές αναζητήσεις. Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό το οριστικό (;) τέλος, ο A-Rod ανακοίνωσε πως μαζί με τον ιδρυτή της Jet.com και πρώην αξιωματούχο στη Walmart, Marc Lore ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των Minnesota Timberwolves, στο ΝΒΑ. Αγορά που μπορεί να φτάσει τα 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις