Το επικό σχόλιο της Βανδή σε φωτογραφία της Βίσση

Πριν από περίπου ένα μήνα η Δέσποινα Βανδή και η Άννα Βίσση βρέθηκαν μαζί στην ίδια σκηνή στον τελικό του "Just the two of us", με την συνάντηση αυτή να σηματοδοτεί το τέλος της φημολογούμενης κόντρας που κρατούσε αρκετές δεκαετίες.

Η χημεία των δύο τραγουδιστριών ήταν τόσο καλή, μάλιστα, που πολλά είναι τα δημοσιεύματα που τις θέλουν να συνεργάζονται στο άμεσο μέλλον επί σκηνής, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν έντονες φήμες ότι οι δυο τους ετοιμάζουν ντουέτο!

Να σημειωθεί ότι η Δέσποινα Βανδή και η Άννα Βίσση πριν τραγουδήσουν μαζί στη σκηνή του "J2US" έκαναν follow η μία την άλλη στο Instagram και δε διστάζουν να ανταλλάσσουν σχόλια στις αναρτήσεις τους.

Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή σχολίασε το νέο λουκ της Άννας Βίσση, το οποίο φαίνεται πως της άρεσε πολύ, και θέλησε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της στη συνάδελφό της.

"Hot Girl", έγραψε η Δέσποινα Βανδή στην ανάρτηση της Άννας Βίσση, με τη δεύτερη να της απαντά "thank you pretty Woman", στέλνοντάς της ένα φιλί.

