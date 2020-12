Το νέο τραγούδι - "συγγνώμη" του Έμινεμ στη Ριάνα

Με ένα νέο του τραγούδι ζητά συγγνώμη από την Ριάνα ο διάσημος ράπερ Έμινεμ, για τη στήριξη που εξέφρασε στον πρώην φίλο της Κρις Μπράουν, ο οποίος της επιτέθηκε το 2009.

ADVERTISING

Στο καινούργιο του τραγούδι που ονομάζεται "Zeus", ο Έμινεμ λέει χαρακτηριστικά: "Και συγνώμη ολόψυχα στη Ριάνα για το τραγούδι που διέρρευσε / Λυπάμαι, Ρι, δεν προοριζόταν για να σου προκαλέσει θλίψη".

Ο γνωστός ράπερ αναφέρεται σε ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από περίπου μια δεκαετία και που διέρρευσε το 2019, στο οποίο ο τραγουδιστής ανέφερε: "Φυσικά είμαι στο πλευρό του Κρις Μπράουν".

Όπως αναφέρει το BBC, το τραγούδι "Zeus" περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Έμινεμ με τίτλο "Music to Murdered By - Side B", το οποίο αποτελεί συνέχεια του δίσκου που έβγαλε τον περασμένο Ιανουάριο, κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή (18/12).

Όταν είχε διαρρεύσει το κομμάτι πέρυσι, ο εκπρόσωπος του Έμινεμ είχε πει: "Πρόκειται για διαρροή κομματιού που είναι πάνω από 10 ετών. Αφού το ηχογράφησε ο Έμινεμ, το διέλυσε και το έγραψε ξανά".

Στο νέο του τραγούδι, ο διάσημος ράπερ παραδέχτηκε ότι ο συγκεκριμένος στίχος "ήταν λάθος του".

Υπενθυμίζεται, ότι ο Κρις Μπράουν κρίθηκε ένοχος για την επίθεση στη Ριάνα το 2009 και του επιβλήθηκε κοινοτική εργασία και πέντε χρόνια επιτήρησης.

Ο Έμινεμ και η Ριάνα έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένου του νούμερο ένα αμερικανικού single "Love the Way You Lie" του 2010, καθώς και του "Numb" στο άλμπουμ της "Unapologetic" το 2012 και "The Monster" από το "The Marshall Mathers LP 2" το 2013.

Το νέο άλμπουμ του ράπερ περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Dr Dre, Ty Dolla $ ign, J Premier και Skylar Gray.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr