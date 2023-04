Τζακ Νίκολσον: Εμφανίστηκε μετά από 18 μήνες και έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες μία σειρά από φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ζωντανό θρύλο του Χόλιγουντ, Τζακ Νίκολσον να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση εδώ και 18 μήνες.

Και αν αναρωτιέστε τι παραπάνω έκανε ο διάσημος ηθοποιός σε δημόσια θέα για να γίνει viral, ένα άρθρο της Daily Mail προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και αντιδράσεις από τους θαυμαστές του Νίκολσον, καθώς στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για την "ατημέλητη" εμφάνιση του ηθοποιού αλλά και τις αναφορές που υποδηλώνουν ότι οι φίλοι του ανησυχούν ότι θα πεθάνει μόνος του, όπως συνέβη με τον γείτονά του και θρύλο της μεγάλης οθόνης, Μάρλον Μπράντο.

Ο 85χρονος ηθοποιός φορώντας μία φόρμα και ένα χαλαρό πορτοκαλί t-shirt φαίνεται να απολαμβάνει το πρωινό του στο Λος Άντζελες και τη θέα στο Franklin Canyon, ενώ δείχνει αγουροξυπνημένος και νυσταγμένος.

Η δημοσίευση των συγκεκριμένων φωτογραφιών αλλά και τα σχόλια του βρετανικού τύπου για τον "ατημέλητο" Νίκολσον φαίνεται πως ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με τους θαυμαστές του να μπαίνουν μπροστά και να υποστηρίζουν πως έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι στα 85 τους.

"Όταν είσαι ο Τζακ Νίκολσον και είσαι 85, μπορείς να φαίνεσαι όπως θέλεις", έγραψε ένας θαυμαστής στο Twitter, για να προσθέσει ένας άλλος: "Είναι 85. Γιατί δεν αφήνετε ήσυχο τον Τζακ Νίκολσον;".

Η φράση μάλιστα "είναι 85" έγινε αμέσως viral, με πολλούς να αστειεύονται και να σχολιάζουν πως "έμοιαζα έτσι όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί και είμαι 37".

"Ο Τζακ Νίκολσον είναι ακόμα ζωντανός. Είναι 85. Ταυτίζομαι με αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα είναι το spirit animal μου", ήταν ένα άλλο σχόλιο στο διαδίκτυο.

Όχι ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις αλλά ο Τζακ Νίκολσον θεωρείται ευρέως ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, με πρωταγωνιστικούς ρόλους στις πιο εμβληματικές και κλασσικές ταινίες του Κινηματογράφου, όπως το "Shining" και το "The Departed", μεταξύ άλλων.

Επίσης είναι ο ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα Όσκαρ, ενώ στην καριέρα του έχει κερδίσει τρία χρυσά αγαλματίδια για τις ταινίες "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "Terms of Endearment" και "As Good as It Gets".

