20 χρόνια EJEKT – Το φεστιβάλ γιορτάζει με Green Day και Louis Tomlinson

Το EJEKT Festival 2025 γιορτάζει 20 χρόνια έντονων φεστιβαλικών στιγμών με τους θρυλικούς Green Day, τον Louis Tomlinson των One Direction και ένα “δυνατό” διήμερο line up που μας επιφυλάσσει μοναδικούς καλλιτέχνες και εμπειρίες.

Από την πρώτη του εμφάνιση, το EJEKT Festival έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στα συναυλιακά καλοκαίρια μας, χτίζοντας κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα μουσικό event.

Έγινε σημείο αναφοράς στα συναυλιακά μας καλοκαίρια, δημιουργώντας μια ζωντανή φεστιβαλική κοινότητα που επιστρέφει ξανά και ξανά – όποια κι αν είναι κάθε φορά η “στέγη” του – γιατί ξέρει ότι το EJEKT δεν επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάθε χρονιά προσφέρει μια νέα, αυθεντική εμπειρία.

Το EJEKT -όπως δηλώνει και το όνομά του- “εκτοξεύει” την ένταση, την ενέργεια, τα συναισθήματα. Ένα φεστιβάλ που σε “πετάει έξω” από τη ρουτίνα, σε παρασύρει, σε σηκώνει από το έδαφος. Είναι μια μουσική απογείωση που κάθε χρόνο μάς θυμίζει γιατί αγαπάμε τις συναυλίες.

Φέτος, το EJEKT γιορτάζει 20 χρόνια ιστορίας και έχει οργανώσει μια “γιορτή” για όλους όσοι μεγαλώσαμε με τις μουσικές του. Πώς μετράς δύο δεκαετίες γεμάτες αναμνήσεις, συγκινήσεις και συναυλιακές κορυφώσεις; Το EJEKT αποφασίζει να το γιορτάσει όπως του αξίζει: με δύο εκρηκτικές ημέρες, στις 6 και 9 Ιουλίου, στο ΟΑΚΑ, φέρνοντας στην Αθήνα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής – μπαίνοντας ακόμα πιο γερά στον χάρτη των διεθνών φεστιβάλ.

Δείτε αναλυτικά τους καλλιτέχνες κάθε ημέρας του EJEKT 2025.

Day 1 – Σάββατο 6 Ιουλίου

Ο Billie Joe Armstrong των Green Day στο Coachella 2025 Amy Harris/Invision/AP

Green Day και American Idiot

Κάποιες μπάντες δεν χρειάζονται συστάσεις! Οι Green Day δεν είναι απλώς μια μπάντα που άφησε το σημάδι της στα νιάτα μας – είναι η μπάντα που το χάραξε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο πάνω σε σχολικές τσάντες, σε τοίχους, σε καρδιές. Τέσσερις δεκαετίες, αμέτρητα live, ριφ που έχουν γίνει ύμνοι και στίχοι που ακόμα φωνάζουμε όταν νομίζουμε πως κανείς δεν μας ακούει.

O Billie Joe Armstrong των Green Day στο Lollapalooza Music Festival / 2022 Amy Harris/Invision/AP

Φέτος, οι Green Day έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα – και το κάνουν την κατάλληλη στιγμή. Με ολοκαίνουργιο άλμπουμ (Saviours), με την ίδια αστείρευτη οργή, με το βλέμμα στραμμένο στα στραβά του κόσμου. Η φωνή τους παραμένει ηχηρή, ο ήχος τους φρέσκος και η σκηνή μοιάζει ακόμα να τους χωράει δύσκολα.

Τι αναμένεται να ακούσουμε; Ό,τι ακριβώς περιμένεις και κάτι παραπάνω: τους απόλυτους punk rock ύμνους (“Basket Case”, “Boulevard of Broken Dreams”, “Wake Me Up When September Ends”), τα κομμάτια που άλλαξαν το παιχνίδι (“American Idiot”, “Jesus of Suburbia”), αλλά και νέα τραγούδια που ήδη συζητιούνται (“The American Dream Is Killing Me”, “Dilemma”).

Ο Billie Joe Armstrong Andy Kropa/Invision/AP

Και επειδή Green Day σημαίνει πάντα συναυλία που γίνεται χαμός, ετοιμάσου για μια βραδιά που δεν θα είναι απλώς ένα live – θα είναι μια ανοιχτή επιστολή στη νεανική μας επανάσταση. Και θα την τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δυνατά.

Με βάση τις τελευταίες τους εμφανίσεις – με highlight το εκρηκτικό set στο Coachella – το μόνο σίγουρο είναι πως μας περιμένει ένα show που θα τα έχει όλα: ενέργεια, νοσταλγία, και, όπως πάντα, τις αιχμηρές, πολιτικές ατάκες που μόνο οι Green Day ξέρουν να πετούν την κατάλληλη στιγμή.

Kooks – Ένα απωθημένο χρόνων

Ο Luke Pritchard των The Kooks AP Photo/Eduardo Verdugo

Οι The Kooks είναι από εκείνες τις μπάντες που έγραψαν το δικό τους κεφάλαιο στην indie σκηνή των 00s. Το “Inside In / Inside Out” έγινε κατευθείαν σημείο αναφοράς και το “Naive” πέρασε στην αιωνιότητα των ύμνων που μεγαλώνουν μαζί μας. Ένα απωθημένο χρόνων για το ελληνικό κοινό που, επιτέλους, γίνεται πραγματικότητα: οι Βρετανοί έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα – και δεν έρχονται με άδεια χέρια. Στο σετ τους φέρνουν μαζί και το νέο τους άλμπουμ Never/Know, αποδεικνύοντας ότι, όσες εποχές κι αν αλλάξουν, οι Kooks ξέρουν να παραμένουν επίκαιροι.

Inhaler – Με τον γιο του Bono

Ο Elijah Hewson στο Glastonbury Scott A Garfitt/Invision/AP

Οι Inhaler είναι από εκείνες τις μπάντες που κατάφεραν να ξεφύγουν από κάθε ταμπέλα. Ναι, ο Elijah Hewson είναι γιος του Bono, αλλά οι Inhaler δεν χρειάζονται συστάσεις μέσα από οικογενειακά δέντρα. Με δύο άλμπουμ που έκαναν αίσθηση στα charts και το ολοκαίνουργιο Open Wide να προστίθεται φέτος στη δισκογραφία τους, οι Ιρλανδοί indie rockers έχουν ήδη χαράξει τη δική τους τροχιά.

Στο EJEKT θα τους δούμε για πρώτη φορά live στην Ελλάδα, με ένα σετ που θα περιλαμβάνει κομμάτια που αγαπήθηκαν όπως το “My Honest Face”, το “Ice Cream Sundae”, το “It Won’t Always Be Like This”, το “Cheer Up Baby”, το “When It Breaks”, αλλά και τα πιο πρόσφατα “If You’re Gonna Break My Heart” και “Love Will Get You There”. Ένα ραντεβού που μάλλον άργησε, αλλά έρχεται την κατάλληλη στιγμή.

Overjoyed – H ελληνική φωνή της πανκ

Οι Overjoyed κουβαλούν επάξια τη σημαία της ελληνικής punk rock σκηνής. Μετρώντας ήδη τρεις δίσκους και πολλές συναυλίες σε ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στην Ιαπωνία, έχουν χτίσει τη φήμη τους όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων. Στο φετινό EJEKT, θα είναι οι ιδανικοί για να ανοίξουν μια μέρα γεμάτη rock ιστορία, φέρνοντας μαζί τους την αυθεντική ενέργεια της εγχώριας σκηνής.

Day 2 – Τρίτη 9 Ιουλίου

Louis Tomlinson – Ο σταρ των One Direction στην Ελλάδα

Louis Tomlinson Richard Shotwell/Invision/AP

Για όσους έζησαν την εποχή που οι One Direction κυριαρχούσαν στη μουσική σκηνή, το όνομα Louis Tomlinson λέει πολλά. Ο Louis δεν ήταν απλά μέλος της μπάντας· πάντα ξεχώριζε ως ο δημιουργικός πυρήνας της. Σήμερα, με την προσωπική του καριέρα, έχει εξελιχθεί σε έναν ώριμο καλλιτέχνη και συναρπαστικό performer, κερδίζοντας ένα κοινό πολύ πέρα από τα όρια των 1D.

Louis Tomlinson AP Photo/Chris Pizzello

Παράλληλα, δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του. Στις συναυλίες του επιμελείται πάντα ένα setlist που τιμά τόσο τα πιο γνωστά τραγούδια των One Direction όσο και τα δικά του μεγάλα επιτυχίες. Στο EJEKT 2025 θα ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ενέργεια, με τον Louis να παρουσιάζει όλα τα αγαπημένα κομμάτια που σημάδεψαν την πορεία του – από κλασικά της μπάντας μέχρι προσωπικές στιγμές όπως το “Back To You” και το “Just Hold On”. Θα είναι μια εμπειρία που θα αγγίξει κάθε fan που μεγάλωσε μαζί του.

SEVDALIZA – Η ιέρεια της avant-pop

Η Sevdaliza AP Photo/Marco Ugarte

Η Sevdaliza ξεπερνά τα όρια της απλής καλλιτέχνιδας, αποτελώντας μια πρωτοπόρο της avant-pop σκηνής με μοναδικό χαρακτήρα. Όσοι την έχουν απολαύσει ζωντανά ξέρουν πως κάθε εμφάνισή της είναι μια βαθιά, σχεδόν μαγευτική εμπειρία. Με το φουτουριστικό της στυλ, τη συναρπαστική φωνή και τις χορευτικές της επιτυχίες, θα μας παρασύρει πριν ανέβει στη σκηνή ο Louis Tomlinson. Αν δεν έχεις δει ποτέ τη Sevdaliza live, αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία. Πέρσι ξεχώρισε με το hit “Alibi”, ενώ φέτος επιστρέφει δυναμικά με τα dance κομμάτια “Heroina” και “Maria Magdalena”.

ONLY THE POETS

Με το πάθος ενός πιστού κοινού και έχοντας περιοδεύσει μαζί με μεγάλα ονόματα όπως οι Bastille και ο Lewis Capaldi, οι Only The Poets ξεχωρίζουν ως μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στην αγγλική pop rock και indie σκηνή. Ο Louis Tomlinson δεν είναι τυχαίο που τους έχει επιλέξει ξανά για να ανοίγουν τις συναυλίες του. Στην Αθήνα θα μας παρουσιάσουν το κολλητικό “JUMP!”, το “One More Night” και συγκινητικά τραγούδια όπως τα “Every Song I Ever Wrote”, “Walking In The Dark” και “Over&Over”, σε ένα σετ που θα αγγίξει ευθέως τις καρδιές μας.

NIEVE ELLA – Η ανερχόμενη φωνή της βρετανικής indie-pop

Με singles όπως το “Car Park” και το “The Things We Say”, η Nieve Ella κερδίζει γρήγορα τις εντυπώσεις στη σκηνή της indie-pop στη Βρετανία, με εκατομμύρια streams να αποδεικνύουν το ταλέντο της. Είναι σίγουρα ένα από τα ονόματα που θα μας κάνουν να λέμε σύντομα “την είδαμε πρώτοι, πριν γίνει διάσημη”.

Save the dates: 6 & 9 Ιουλίου 2025 – ΟΑΚΑ

Εισιτήρια ejekt.gr/tickets