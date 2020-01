Τζένιφερ Άνιστον - Μπραντ Πιτ: Φουντώνουν οι φήμες επανασύνδεσης

Ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, παρευρέθηκαν την Κυριακή, στην τελετή απονομής των βραβείων SAG.

Οι δυο τους γιόρτασαν την επιτυχία τους στα παρασκήνια, όπου και τους "τσάκωσαν" οι παπαράτσι, οι οποίοι αποτύπωσαν με το φωτογραφικό τους φακό, έντονα βλέμματα, χαμόγελα και αγγίγματα.

Η Άνιστον βραβεύτηκε για τον ρόλο της στη δραματική σειρά "The Morning Show", ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα είχε κερδίσει βραβείο SAG ο Μπραντ Πιτ για Β' ανδρικό ρόλο για την ερμηνεία του στην ταινία "Once Upon a Time in Hollywood".

Οι φήμες για επανένωση είχαν φουντώσει ήδη από την τελετή απονομής Χρυσών Σφαιρών, στις αρχές Ιανουαρίου.

Η Άνιστον δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά της κατά τη διάρκεια της βράβευσης του πρώην αγαπημένου της Μπράντ, ενώ δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από πάνω του καθώς τον κοίταζε συγκινημένη.