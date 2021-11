Τζέρι Ντάγκλας: Πέθανε ο "Τζον Άμποτ" από τη σειρά "Ατίθασα Νιάτα"

Ο Τζέρι Ντάγκλας, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από το ρόλο του ως Τζον Άμποτ στη σαπουνόπερα "Ατίθασα Νιάτα", πέθανε στις 9 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες μετά από σύντομη ασθένεια.

ADVERTISING

Την έιδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του στο TMZ το βράδυ της Τετάρτης. Προς το παρόν η οικογένεια δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο Τζέρι Ντάγκλας είχε μια μακρόχρονη καριέργα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και είχε εμφανιστεί σε δεκάδες σειρές μεταξύ αυτών οι "The Bionic Woman", "Barnaby Jones", "The Streets of San Francisco", "Arrested Development" και "Cold Case".

ADVERTISING

Ο ηθοποιός αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο του ως Άμποτ στη γνωστή σειρά "Ατίθασα Νιάτα", στην οποία εμφανίστηκε το 1982.

Ήταν παντρεμένος επί 36 χρόνια με την Κιμ Ντάγκλας με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά και δύο εγγόνια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις