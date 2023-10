Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Οι δήμοι και οι περιφέρειες όπου θα διεξαχθεί β’ γύρος

Greeks going to the polls to vote for the regional and local elections in Thessaloniki, Greece on October 8, 2023 / Πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου, 2023 SOOC Κωνσταντίνος Τσακαλίδης