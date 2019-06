Εκλογές 2019: Τα βιογραφικά των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

Τα βιογραφικά των υποψηφίων με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις εθνικές εκλογές έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στην πρώτη και την 12η τιμητική θέση βρίσκονται συγγραφείς, ο Βασίλης Βασιλικός και η Ρέα Γαλανάκη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Έφη Αχτσιόγλου και στην τρίτη θέση ο Πάνος Σκουρλέτης.

1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ), Συγγραφέας

Γεννήθηκε στην Καβάλα. Έγγαμος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχουν μία κόρη την Ευρυδίκη.

Σπουδές: Νομική Σχολή ΑΠΘ. Τηλεόραση στο Yale και στο School of Radio and Television Νέας Υόρκης. Σταδιοδρομία: Συγγραφέας. Κατά περιόδους ασχολήθηκε με το γράψιμο σεναρίων. 1981-84 αναπλ. Γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, 1994-96 και 2014-2015 δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αθηναίων, 1996-2004, πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων της χώρας μας στην UNESCO. Mέλος της ΕΣΗΕΑ, της Εταιρείας Συγγραφέων (Πρόεδρος 2001-2005), της Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Commandeur des Arts et des Lettres της Γαλλικής Δημοκρατίας και με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων (2016). Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις έδρες της Φιλολογίας.

Στα χρόνια της αυτοεξορίας του σε Παρίσι, Ρώμη, Βερολίνο (1967-1974), δημοσίευσε πολλά βιβλία στο εξωτερικό από τις προσωπικές του «Εκδόσεις 8 1/2» που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε 2 τόμους, από τις Εκδόσεις Παπαζήση με τον τίτλο «8 ½», το 2012.

Έχει εκδώσει συνολικά 120 βιβλία και είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο Καζαντζάκη.

Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε πρόσφατα στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα The Guardian (“1000 novels everyone must read”), περιλαμβάνονται δύο μόνο ελληνικά: ο Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη και το Ζ του Βασίλη Βασιλικού.

Από το 1994 μέχρι το 2013 και τη διετία 2018-2019 επιμελούνταν και παρουσίαζε την εκπομπή για το βιβλίο «Άξιον Εστί», από την κρατική τηλεόραση.

Τα αρχεία βρίσκονται στο Boston University των Η.Π.Α. και στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στην Αθήνα.

2. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Έφη Αχτσιόγλου είναι Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διδάκτορας νομικής και δικηγόρος. Το 2006 αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια απέκτησε επίσης με άριστα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο και τις πολιτικές επιστήμες. Το 2015 απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα στη Νομική με τιμητική διάκριση. Εργάστηκε ως δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και στον τομέα Αστικού και Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ. Εργάστηκε επίσης ως διαπιστευμένη κοινοβουλευτική βοηθός στο ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ενώ από το 2015διετέλεσε διευθύντρια στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2016 είναι Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ τον Ιούνιο του 2019 ανέλαβε και Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ), Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πάνος Σκουρλέτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Από το 1986 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην β’ Αθήνας. Από τα μαθητικά του χρόνια οργανώθηκε στην ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, της οποίας υπήρξε μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου. Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα. Μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από το 1990 και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως και τον Ιανουάριο του 2015 ήταν εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παντρεμένος με την Ορσαλία Προίσκου και έχει δυο γιούς. Διετέλεσε, - Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015 - Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2015 - Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2016 - Υπουργός Εσωτερικών από τον Νοέμβριο 2016 έως τον Αύγουστο του 2018 Από τις 26 Αυγούστου 2018 είναι Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

4. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Υπουργός Επικρατείας

Από το 1970 δραστηριοποιούμαι ως ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός μέχρι τις 26/1/2015, οπότε και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μου ανέθεσε τα καθήκοντα του Υπουργού Επικρατείας για τον Συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Οργανώθηκα για πρώτη φορά στις γραμμές της Αριστεράς, δηλαδή στο ενιαίο τότε ΚΚΕ, το 1963 ενώ σπούδαζα στο Γκρατς της Αυστρίας και με την επιστροφή μου το 1965 στη Θεσσαλονίκη οργανώνομαι στη Νεολαία Λαμπράκη.

Όντας φαντάρος κατηγορούμαι για την υπόθεση ανατίναξης στύλων της ΔΕΗ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβρη του ’67, μαζί με άλλους τρεις συντρόφους μου, αλλά δεν δικάζομαι γιατί διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της δίκης ότι ήμουν αόρκιστος φαντάρος στην Κόρινθο. Μετά την απόλυσή μου από το στρατό, συνεχίζω την αντιδικτατορική μου δράση μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜ (Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο) με ενεργό συμμετοχή στην εξέγερση των φοιτητών της Νομικής και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου.

Μετά την πτώση της δικτατορίας μαζί με πολλά άλλα επώνυμα στελέχη της Αριστεράς, συγκροτούμε την κίνηση των 77 με στόχο το διάλογο, την κοινή δράση και ενότητα της Αριστεράς και στη συνέχεια εντάσσομαι στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Ακολουθώ την πορεία του κόμματος μέχρι την ίδρυση του ενιαίου Συνασπισμού και το 2001 συμμετέχω μαζί με τον Χριστόφορο Παπαδόπουλο, ως εκπρόσωποι του Συνασπισμού, στον Χώρο Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς, μια προσπάθεια η οποία στέφθηκε με επιτυχία, με τη συγκρότηση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Διατέλεσα μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2015 διατέλεσα Υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκα βουλευτής Α’ Αθήνας και υπηρετώ την Κυβέρνηση της Αριστεράς από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας.

5. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Οικονομολόγος

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στην Αθήνα. Παντρεμένη και μητέρα 4 παιδιών.

Σπούδασε στα Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής, και είναι πτυχιούχος Λογιστικής.

Από 1η Απριλίου 2009 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009 ήταν σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με διοικητικά καθήκοντα. Το ίδιο διάστημα συμμετείχε σαν παρατηρήτρια στην Επιτροπή Παρακολούθησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου και σαν παρατηρήτρια σε συναντήσεις έργων και σε ενημερωτικά σεμινάρια με αντικείμενο θέματα χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Έχει επαγγελματικές δεξιότητες στην Οργάνωση Μικρομεσαίων Επαγγελματικών Επιχειρήσεων.

Το διάστημα 1999-2007 εργάσθηκε σε επιχειρήσεις του οικονομικού τομέα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μέλος των Οικολόγων Πράσινων από το 2015 συμμετέχει στις δραστηριότητες της Πολιτικής Κίνησης του 3ου διαμερίσματος Αθήνας - Θησείο.

Συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο των Οικολόγων Πράσινων στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 όπου κατέλαβε την 4η θέση .

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , Δημοσιογράφος

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δίδαξε επί σειρά ετών Αστικό Δίκαιο σε ιδιωτικό σπουδαστήριο νομικών μαθημάτων.

Υπήρξε αρθρογράφος και συνεργάτης πολλών εφημερίδων (Ελευθεροτυπία, Επικαιρότητα, Έθνος, Νέα Σελίδα).

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε από το 1994 έως το 2002.

Εξακολουθεί να αρθρογραφεί σήμερα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Επίσης, δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολίτων “Γέφυρα” που συμμετέχει στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

7. ΜΟΣΚΩΦ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1945. Ο Πατέρας μου ήταν αξιωματικός του Δημοκρατικού Στρατού και η μητέρα μου δασκάλα, μαθήτρια του Μίλτου Κουντουρά μεγάλου παιδαγωγού της εποχής.

Τελείωσα το κολλέγιο Θεσσαλονίκης, σπούδασα στο Λονδίνο αγγλική φιλολογία και στο Παρίσι πολιτική κοινωνιολογία.

Παντρεύτηκα το Κωστή Μοσκώφ το 1968 με τον οποίο αποκτήσαμε δύο παιδιά από τα οποία έχω έξι εγγόνια.

Αποφοίτησα από την δραματική σχολή της Πατεράκη.

Εργάστηκα στην ΕΡΤ3 στην εκπομπή «Γράμματα και Τέχνες στην Βόρεια Ελλάδα».

Επί τριάντα χρόνια παρακολούθησα σεμινάρια Ινστιτούτων γύρω από την ψυχική υγεία.

8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , πρώην Υφυπουργός Εργασίας

Γεννήθηκα το 1983, μεγάλωσα και κατοικώ στην Αθήνα. Σπούδασα Επιστήμη των Υπολογιστών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και στη συνέχεια πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είμαι υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχω εργαστεί επί σειρά ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το 2016 ανέλαβα τη θέση του Ειδικού Γραμματέα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με κύρια προτεραιότητα την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Τον Φεβρουάριο του 2018 ανέλαβα τη θέση του υφυπουργού Εργασίας. Είμαι περήφανος που συνέβαλα στο συλλογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σήμερα, είμαι επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Ανοιχτή Πόλη” και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων με στόχο μια πόλη με ζωντανές γειτονίες που θα προσφέρει περισσότερα στους ανθρώπους της.

9. ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΚΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ), πρώην Ευρωβουλεύτρια

Γεννήθηκε το 1964 στη Σιλίστρα της Βουλγαρίας. Σπούδασε Ιστορία-Εθνογραφία στο Πανεπιστήμιο «Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος», στο Βελίκο Τέρνοβο. Έχοντας βιώσει την κρίση μετάβασης της Βουλγαρίας στην “οικονομία της αγοράς”, το 2001 μετανάστευσε στην Ελλάδα με το παιδί της, που είχε επείγουσα ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τα πρώτα χρόνια εργάστηκε σε σούπερ μάρκετ. Από το 2003 δούλεψε ως καθαρίστρια σε εργολαβικά συνεργεία. Ενεργή συνδικαλίστρια από την αρχή, δραστηριοποιήθηκε στο σωματείο της, την Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ), όπου εκλέχτηκε γραμματέας.

Παραμονές Χριστουγέννων του 2008, ενώ επέστρεφε αργά το βράδυ από τη βάρδια της, δέχτηκε βίαιη επίθεση από αγνώστους, που την περιέλουσαν με καυστικό οξύ, προκαλώντας της εκτεταμένες βλάβες και απώλεια όρασης. Πριν από την επίθεση είχε δεχθεί απειλές για τη συνδικαλιστική της δράση. Οι ένοχοι της επίθεσης ουδέποτε εντοπίστηκαν. Επέζησε χάρη στη φροντίδα ιατρών και νοσηλευτών, αλλά και χάρη στο πλατύ κίνημα αλληλεγγύης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το οποίο εξασφάλισε πόρους για δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε στην Ελλάδα και τη Γαλλία, ώστε να αποκατασταθούν ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού της. Αυτό το κίνημα στήριξε ενεργά την υποψηφιότητά της με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, στις ευρωεκλογές του 2014.

Στη διάρκεια της θητείας της Ευρωκοινοβούλιο, 2014-2019, αναδείχτηκε σε ένα από τα πλέον δραστήρια μέλη του, μαχόμενη νομοθετικά και κινηματικά, μέσα από την ομάδα της Αριστεράς GUE/NGL, και την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των γυναικών, των ανθρώπων με αναπηρία, των μεταναστών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ως μέλος των Επιτροπών Απασχόλησης, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, ήταν εισηγήτρια ή σκιώδης εισηγήτρια 33 εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων, κατέθεσε πάνω από 2000 τροπολογίες στις εκθέσεις των επιτροπών του ΕΚ και υπέβαλε 115 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ. Ήταν επίσης μέλος των διακοινοβουλευτικών επιτροπών του ΕΚ για την αναπηρία και για τα συνδικάτα. Στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 ήταν πάλι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν εξελέγη. Αναδείχθηκε ενδέκατη, με 91.320 σταυρούς, μεταξύ των 42 συνυποψηφίων της. Στις 31/5/2019 απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια.

10. ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ, Μουσικοσυνθέτης –Εικαστικός

Γεννήθηκα στην Αθήνα από τον Απόστολο και τη Σταυρούλα. Σπούδασα Χημικός Μηχανικός στο Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου και μετά στο Μετσόβιο. Από το 1987 εργάζομαι ως συνθέτης–στιχουργός, συνεργαζόμενος και δισκογραφικά με πολλούς και σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Προηγήθηκε η εμπειρία μου στη μη κρατική ραδιοφωνία και στο Τρίτο Πρόγραμμα. Επίσης, ασχολούμαι επαγγελματικά, με τη ζωγραφική και τη συγγραφή, με ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και μ’ ένα βραβείο διηγήματος.

Στην πολιτική και στο συνδικαλιστικό κίνημα, εντάχθηκα από τα μαθητικά και φοιτητικά μου χρόνια, μέχρι και σήμερα. Ήμουν οργανωμένος στην ΚΝΕ και το ΚΚΕ μέχρι το 1981, που αποχώρησα. Από τότε συμμετείχα στα αριστερά κινήματα ως ανένταχτος, μέχρι την ένταξη μου στον Συνασπισμό και ακολούθως στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είμαι μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτισμού και μέλος της τοπικής οργάνωσης στη Νάουσα Ημαθίας, όπου διαμένω με την οικογένεια μου τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Διετέλεσα Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη μας “Κοινωνία Πολιτών” στο Δήμο Νάουσας μέχρι τις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές.

Για πολλά χρόνια συμμετέχω ως συνθέτης-δικαιούχος, στον συνδικαλιστικό χώρο που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων δημιουργών και είμαι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ, (Έκτακτη Υπηρεσία Είσπραξης Δικαιωμάτων) και ιδρυτικό μέλος του νέου αυτοδιαχειριζόμενου φορέα. Από το 2015 μέχρι σήμερα, καταφέραμε με την συνεργασία της κυβέρνησης και την αμέριστη συμπαράσταση των Υπουργών Πολιτισμού, να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις στο τεράστιο πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα μας στο δρόμο της ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο δρόμο όπου η πολιτική, η εργασία, και η ίδια η κοινωνία, θα συμβαδίζουν με τον Πολιτισμό.

11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ , Βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Εργαζόταν στην Εθνική Τράπεζα για 35 χρόνια, τα μισά από αυτά στο Μορφωτικό Ίδρυμα.

Για δέκα χρόνια, μεταξύ 1985-1995, εκλεγόταν στην εκτελεστική γραμματεία της ΟΤΟΕ. Συμμετείχε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε κινήσεις για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα όπως και στο αντιρατσιστικό κίνημα, διαμέσου του Δικτύου Υπεράσπισης Προσφύγων και Μεταναστών του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος, όπως βεβαίως, αδιάλειπτα, σε 17 αντιρατσιστικά φεστιβάλ.

Στην πολιτική σταδιοδρομία του, σταθμό αποτελεί η ένταξή του το 1977 στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Μετά τη διάσπαση ακολουθεί το ΚΚΕ εσωτ.- Ανανεωτική Αριστερά και αργότερα τη μετεξέλιξή του σε ΑΚΟΑ.

Αφού έμεινε ανένταχτος από το 1995 για δύο χρόνια, προσχώρησε στον Συνασπισμό το 1997. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ασχολείται ενεργά με το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα και συμμετέχει στις ευρωπορείες, καθώς και στις ιδρυτικές συνελεύσεις του Παγκόσμιου, του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ.

Συμμετέχει επίσης στον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του, από τον Χώρο Διαλόγου και Κοινής Δράσης της Αριστεράς, αργότερα στη Γραμματεία και στο ιδρυτικό συνέδριο εκλέγεται στην Πολιτική Γραμματεία του ενιαίου πλέον ΣΥΡΙΖΑ, έως το 2015.

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2013. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εξελέγη Βουλευτής Β’ Αθηνών όπου συμμετείχε στις διαρκείς επιτροπές μορφωτικών υποθέσεων, κοινωνικών υποθέσεων, στην επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων, στην επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος καθώς και στην Εξεταστική Επιτροπή που διερεύνησε τη χρηματοδότηση των κομμάτων και των ΜΜΕ.

12. ΓΑΛΑΝΑΚΗ –ΚΟΥΒΕΛΑ ΡΕΑ, Συγγραφέας

Η Ρέα Γαλανάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιστορία και Αρχαιολογία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Συνελήφθη δυο φορές και κρατήθηκε στην Ασφάλεια ως μέλος της πρώτης αντιδικτατορικής φοιτητικής οργάνωσης Ρήγας Φεραίος. Έκανε τις πρώτες της δημοσιεύσεις σε περιοδικά αντίθετα προς το καθεστώς ( Η συνέχεια, Ένα, Δελτίο της ΕΚΙΝ και άλλα). Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής του Θούριου.

Για το συγγραφικό της έργο έχει τιμηθεί : Δυο φορές με Κρατικό Βραβείο (Μυθιστορήματος το 1999, Διηγήματος το 2005), με το Βραβείο Πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (2003), με το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (2006) και με Βραβείο Νίκος Καζαντζάκης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (1987).

Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά (Ο Πολίτης, Αντί, Σύγχρονα Θέματα και άλλα), και σε εφημερίδες ( Αυγή, Το Βήμα και άλλες).

Βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε δεκαπέντε γλώσσες.

Εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων με τη ΔΗΜΑΡ το 2010. Παρέμεινε ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου διετέλεσε πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84.

Ζει στην Αθήνα, ενώ έζησε αρκετά χρόνια και στην Πάτρα.