Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΜέΡΑ25 στις Ευρωεκλογές 2024

Όλα τα ονόματα των υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΜέΡΑ25 για τις Ευρωεκλογές 2024.

Συνολικά 42 πρόσωπα συνθέτουν το ψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ25 για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Κατά την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου μίλησε ο γραμματέας του κόμματος και υποψήφιος ευρωβουλευτής, Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ΜέΡΑ25 είναι εδώ “για να ενοχλήσει το σύστημα”.

Το ευρωψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ25 για τις Ευρωκλογές 2024

Αγιούμπι Σάντι

Αθανασοπούλου Βασιλική

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

Ανδρικόπουλος Τζούμας Παναγιώτης

Ασημακοπούλου Ελευθερία (Έρικα)

Βαρδάμη Πάτυ

Βαρουφάκης Γιάνης

Βενετσάνου Νένα

Γιαννουλάκη Αθηνά

Γρηγοριάδης Κλέων

Διώτη Ηρώ

Ελ Μασρί Φαίσαλ Ζαχαρία

Εντμαν Ερικ – Μιλτιάδης

Ζερβουδάκης Δημήτρης

Ζερδελής Γιάννης

Θεοχαράκης Νίκος

Ιωακειμίδης Δημήτρης (Jo Di)

Καλλινικίδης Αβραάμ (Άκης)

Καρακίτσου Μαρία

Κατωπόδη Ειρήνη

Κέντρου Δέσποινα

Κοντούλη Ιωάννα

Κορωναίου Αλεξάνδρα

Κρασοπούλου Αλεξάνδρα (Αλέκα)

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυπαρισσίδης Κοκκινίδης Θωμάς (Μάκης)

Λαπαβίτσας Κώστας

Μιχελάκου Καλλιόπη (Πόπη)

Μόσχος Χρίστος

Μουλιανίτης Βασίλης

Μπαρσέφσκι Μαρία-Άννα (Μάνια)

Μπουλμπούλ Αλή

Πετράκος Θανάσης

Ρεβενιώτη Πάολα

Σεφεριάδης Σεραφείμ

Σμυρλής Αλέξης

Σουλτ Ιωακείμ (Γιόχεν)

Σταυροπούλου Αναστασία

Τζανετουλάκου Ευτυχία (Φαίη)

Τσιμητάκης Ζαχαρίας (Χάρης)

Τύμπας Αριστοτέλης (Τέλης)

Χρανιώτης Γιώργος

Τα βιογραφικά των υποψηφίων του ΜέΡΑ25

Αγιούμπι Σάντι

Δημοσιογράφος | Γεννήθηκε το 1973 στον Λίβανο και ήρθε το 1995 στην Ελλάδα για σπουδές. Έκανε αραβικές σπουδές στη Γαλλία και μεταπτυχιακές σπουδές στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία (ΕΚΠΑ). Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στην ισλαμική ιστορία.

Εργάστηκε από το 2003 ως δημοσιογράφος, συγγραφέας σε αραβικά και ελληνικά ΜΜΕ.

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και με τη διδασκαλία Αραβικών και Ελληνικών.

Πρόεδρος του «Φόρουμ Ανάπτυξης» που ασχολείται με εκπαιδευτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Εθελοντής σε ανθρωπιστικές εκστρατείες εντός Ελλάδας.

Αθανασοπούλου Βασιλική

Nομικός | Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και άσκησε μαχόμενη δικηγορία. Σήμερα, εργάζεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στον τομέα της πρόνοιας. Συμμετείχε στις κινητοποιήσεις της νεολαίας του 2006 -2007 και του Δεκέμβρη του 2008. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής και δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνημα μέσα από τις γραμμές των ΕΑΑΚ.

Συμμετείχε στους αγώνες ενάντια σε αντιεκπαιδευτικούς νόμους, στις απολύσεις των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ, στον αυταρχισμό και την καταστολή, στις πλατείες, στους αντιμνημονιακούς και αντιφασιστικούς αγώνες. Μέσα από την Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή, αγωνίστηκε για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών.

Είναι μέλος της Π.Γ. και του Π.Σ. της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά. Στις περιφερειακές εκλογές του 2019 και του 2023, συμμετείχε ως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την Ανυπότακτη Αττική.

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

Εμπορος, πρώην βουλεύτρια | Γεννήθηκε το 1966 και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το 1ο ΓΕΛ Χαριλάου και από το 1995 κατοικεί στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης. Είναι πρώην έμπορος γεωργικών μηχανημάτων. Από το 1984 είναι ενταγμένη στην Αριστερά (ΚΚΕ, ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ ΑΑ) ενώ παράλληλα είναι ενεργό μέλος σε συλλόγους Γυναικών, Γονέων & Κηδεμόνων, Περιβαλλοντικούς, και του Εποπτικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης 1990-1993. Εκλεγμένη βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβρη του 2007 μέχρι τον Αύγουστο του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ από όπου αποχώρησε καταψηφίζοντας το 3ο μνημόνιο. Στην κοινοβουλευτική της θητεία ως μέλος και για 7 μήνες πρόεδρος της «Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου», ασχολήθηκε κυρίως με θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτικής παραγωγής. Μέλος του Αριστερού Ρεύματος και του Π.Σ. της ΛΑΕ Α.Α. Υποψήφια ευρωβουλευτής το 2019 με τη Λαϊκή Ενότητα.

Ανδρικόπουλος Τζούμας Παναγιώτης

Αγρότης | Γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Φοίτησε στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του και από το 2004 ζει και εργάζεται ως αγρότης στο Νησί Ημαθίας. Ασχολείται με τα κοινά από το 2002. Το 2012 υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Πέλλας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ασχολείται με την ιστορία των αγροκτημάτων του κάμπου των Γιαννιτσών. Έχει μια κόρη 17 ετών, την Αρήτη.

Ασημακοπούλου Ελευθερία (Έρικα)

Ιδ. Υπάλληλος | Μαθηματικός που εργάζεται σε εταιρία υψηλής τεχνολογίας, στον τομέα πωλήσεων τραπεζικών συστημάτων και παρακολουθεί από πρώτο χέρι την αιχμή της τεχνολογίας να αλλάζει δραματικά την παραγωγή, την καθημερινή ζωή, και την οικονομία.

Πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι απόλυτο μέσο απελευθέρωσης και μέσο υποδούλωσης μαζί – όπως ακριβώς ένα μαχαίρι μπορεί να είναι φονικό όπλο και αποτελεσματικό εργαλείο, ανάλογα με το ποιος το χειρίζεται.

Ενεργή στο αντιφασιστικό κίνημα από μικρή, γνωρίζει ότι ο δρόμος και η εξέγερση έχουν δυναμική μέσα στις συγκυρίες, μα χωρίς ταξικό πρόσημο και συνειδητές συλλογικές ενέργειες, οι απογοητεύσεις μπορούν να διαλύσουν κινήματα και ζωές. Όντας συνδικαλίστρια, προσπαθεί να φέρει τους εργαζόμενους στον συλλογικό αγώνα. Τίποτα δε γίνεται δια της ανάθεσης, η μόνη λύση είναι η ενεργή συμμετοχή όλων.

Βαρδάμη Πάτυ

Οικονομικά, Πολιτικές Σπουδές, Σύγχρονη Τέχνη | Γεννήθηκε στα Τίρανα και μετανάστευσε στην Αθήνα με την οικογένεια της το 1991. Σπούδασε Οικονομικά, Πολιτικές Μελέτες, Σύγχρονη Φιλοσοφία και Τέχνη στην Αθήνα και το Λονδίνο. Είναι ακτιβίστρια φεμινιστικών και μεταναστευτικών δικαιωμάτων και την ενδιαφέρει η διαθεματικότητα ως το πολιτικό εργαλείο της σύγχρονης Αριστεράς. Είναι από τα πρώτα μέλη της πανευρωπαϊκής οργάνωσης DiEM25.

Βαρουφάκης Γιάνης

Οικονομολόγος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γραμματέας ΜέΡΑ25, πρώην βουλευτής και υπουργός |

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Οικονομολόγος, καθηγητής, συγγραφέας.

Σπούδασε μαθηματικά και οικονομικά στη Βρετανία, όπου και δίδαξε στα πανεπιστήμια Έσσεξ, Ιστ Άνγκλια, Γλασκόβης, και Κέμπριτζ, πριν «μεταναστεύσει» στην Αυστραλία, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. To 2000 επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε θέση καθηγητή οικονομικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 2012-2014 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν. Τον Ιανουάριο του 2015 εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους σταυρούς στη χώρα, κι ανέλαβε υπουργός Οικονομικών. Μετά από πεντέμισι μήνες σκληρών αντιπαραθέσεων με την τρόικα, το βράδυ του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 παραιτήθηκε από υπουργός και συνέχισε την αντιπαράθεσή του με τις πολιτικές που αναπαράγουν την κρίση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Την 9η Φεβρουαρίου 2016 στο Βερολίνο, με Ευρωπαίους πολιτικούς και διανοούμενους, συνίδρυσε το Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη DiEM25. Το 2019, το ΜέΡΑ25, ο ελληνικός εκλογικός βραχίονας του DiEM25, μπήκε στη Βουλή με 9 έδρες.

Βενετσάνου Νένα

Ερμηνεύτρια – Καλλιτέχνης | Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Μπεζανσόν (Γαλλία) και μελέτησε τραγούδι με την Ιρμα Κολάση στο Παρίσι (1973-1977). Το 1977 εντάσσεται στο Αυτόνομο Φεμινιστικό Κίνημα «Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών». Τα τραγούδια της παραμένουν σημείο αναφοράς του Γυναικείου Κινήματος στην Ελλάδα.

Συμμετείχε επανειλημμένα στα ψηφοδέλτιά της Αριστεράς, όμως μετά την υπογραφή υποταγής στο χρέος και του ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ, στηρίζει το ΜέΡΑ25, δρώντας πολιτικά, κινηματικά, και πολιτιστικά υπέρ ενός Αντιφασιστικού πολιτικού Μετώπου και υπέρ του Φεμινιστικού Κινήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει βραβευτεί από το Διεθνές Γραφείο Ειρήνης για την προσφορά της στην Ειρήνη και τον Πολιτισμό και είναι Ιππότης Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Γιαννουλάκη Αθηνά

Δημοτική Υπάλληλος | Γεννήθηκε στα Χανιά, όπου ζει και εργάζεται. Έχει σπουδάσει Βιβλιοθηκονόμος και Μουσειοπαιδαγωγός και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε Επικοινωνία & Πολιτισμό από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενεργή στο ακηδεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα και στις διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας, διατελώντας, μέχρι πρόσφατα και για 8 χρόνια, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. νομού Χανίων και μέλος του Κ.Σ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Από τα φοιτητικά της χρόνια δραστηριοποιείται πολιτικά σε συλλογικότητες της ριζοσπαστικής αριστεράς και το 2010 εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ από όπου και αποχώρησε το 2015 μετά την υπογραφή του 3ου μνημονίου.

Από το 2019 συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα του ΜέΡΑ25, όπου και είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και ήταν υποψήφια βουλεύτρια το 2019 και το 2023.

Συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές κινηματικές δράσεις που αφορούν την κοινωνική αλληλεγγύη και το περιβάλλον καθώς και σε ζητήματα διεκδίκησης για τα προβλήματα των Χανίων και της Κρήτης.

Γρηγοριάδης Κλέων

Ηθοποιός, πρώην βουλευτής | Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης, έχει πάρει μέρος σε σωρεία παραστάσεων, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών. Ανέκαθεν πολιτικοποιημένος, με ισχυρή δημόσια στάση υπέρ του ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα του 2015.

Το 2019 εξελέγη βουλευτής με το ΜέΡΑ25, όπου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος συγκέντρωσε τη μήνη της ολιγαρχίας στο πρόσωπό του, δεχόμενος μήνυση από γνωστό ολιγάρχη, καναλάρχη, ομαδάρχη. Συνεχίζει να αγωνίζεται γιατί του αρέσει πολύ!

Διώτη Ηρώ

Πολιτική Επιστήμονας, πρώην βουλεύτρια | Γεννήθηκε το 1979 στον Χολαργό. Είναι απόφοιτη του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο ΕΚΠΑ.

Από το 2009 έως το 2015 εκλέχτηκε τρείς φορές βουλεύτρια Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε και παραιτήθηκε μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Από το 2016 έως το 2023 εργάστηκε στο προσφυγικό. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, περιφερειακή σύμβουλος Θεσσαλίας από το 2014- 2017, μέλος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων και είναι Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Συμμετείχε ενεργά σε κινήματα για το περιβάλλον, τα δικαιώματα, το μεταναστευτικό. Το 2023 ήταν υποψήφια βουλεύτρια στις εθνικές εκλογές με το ΜέΡΑ25 και από τον Φεβρουάριο του 2024 είναι συν-συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25.

Είναι μητέρα ενός αγοριού.

Ελ Μασρί Φαίσαλ Ζαχαρία

Ιατρός Χειρουργός | Είναι Παλαιστίνιος γιατρός από τη Δυτική Όχθη. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1970, παντρεμένος με Ελληνίδα και έχουν δύο παιδιά και τρεις εγγονές.

Είναι ιατρός, γενικός χειρουργός-μαστολόγος, τέως διευθυντής του ΕΣΥ σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη και ελεγκτής.

Υπήρξε ιδρυτής του πρώτου παλαιστινιακού φοιτητικού συλλόγου στην Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση, ιδρυτής της παλαιστινιακής παροικίας Θεσσαλονίκης, και πρόεδρος του Παλαιστινιακού Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος. Υπηρέτησε ως εθελοντής στα παλαιστινιακά στρατόπεδα του Λιβάνου επί 4 χρόνια. Είναι μέλος του Πανπαλαιστινιακού Ιατρικού Συλλόγου και μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Ερυθράς Ημισέληνου.

Εντμαν Ερικ – Μιλτιάδης

Πολιτικός επιστήμονας | Είναι Ελληνοσουηδός Αθηναίος, γεννημένος το 1992. Κατέχει πτυχίο στην Ιστορία και τις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ και μεταπτυχιακό στην Πολιτική Κοινωνιολογία από το London School of Economics and Political Science (LSE). Κατά τα φοιτητικά του χρόνια έλαβε ενεργή δράση στις κινητοποιήσεις ενάντια στην αύξηση των διδάκτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στο κίνημα των αγανακτισμένων στην Ελλάδα. Από το 2015 ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες, όπου το 2019 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή του DiEM25.

Εκτός από μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25, έχει διατελέσει υπεύθυνος προεκλογικής εκστρατείας για το ΜέΡΑ25 στις ευρωεκλογές του 2019, στις οποίες ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Από το 2023 είναι Εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 και το 2024 εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Ζερβουδάκης Δημήτρης

Μουσικοσυνθέτης | Γεννήθηκε, σπούδασε και κατοικεί μόνιμα στο Μεσημέρι της Θεσσαλονίκης. Μετά το τέλος του Λυκείου φοίτησε στη Ν.Ο.Ε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όντας φοιτητής, στα πλαίσια του Φοιτητικού Ομίλου Θεάτρου Κινηματογράφου (Φ.Ο.Θ.Κ.) ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική — από το 1983 ως ερασιτέχνης αλλά και ως επαγγελματίας στη συνέχεια έως και σήμερα.

Ασχολείται αποκλειστικά με την μουσική παραγωγή. Οι συναυλίες αποτελούν το κύριο πεδίο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Πρόσθετα, θητεύει ως πρόεδρος του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος.

Ζερδελής Γιάννης

Γιατρός, πρώην βουλευτής | Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροτικός ιατρός (Υπηρεσία Υπαίθρου) στον Μανταμάδο Λέσβου, πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτικών Γιατρών Νομού Λέσβου (1984-85), ειδικεύτηκε στην Παθολογία και από το 1991 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Μυτιλήνη.

Διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Λέσβου για δύο τετραετίες (1998-2006), και ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Μυτιλήνης το 2006. Εργάστηκε στο ΙΚΑ από 1992- 2012 από το οποίο παραιτήθηκε μετά την εκλογή του ως Βουλευτής Λέσβου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το 2015 μέχρι τις εκλογές του ιδίου έτους. Καταψήφισε το 3ο Μνημόνιο και εντάθηκε στην ΛΑΕ. Πρόεδρος του Λεσβιακού Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας με συμμετοχές και διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες.

Θεοχαράκης Νίκος

Καθηγητής πολιτικής οικονομίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ | Γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα. Είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και συν-συντονιστής της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25. Καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, απόφοιτος του Βαρβακείου, έχει πτυχίο στα οικονομικά από το ΕΚΠΑ και είναι διδάκτορας του Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έχει γράψει τρία βιβλία – τα δύο με τον Γιάνη Βαρουφάκη – και πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Τον Μάρτιο του 2015 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Eurogroup Working Group. Ήταν επικεφαλής της ελληνικής πλευράς του Brussels Group στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς μέχρι τον Μάιο του 2015. Υπήρξε πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και πρόεδρος ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Είναι μέλος του συμβουλευτικού σώματος του mέta (Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού). Είναι διευθυντής του ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» και πρόεδρος της επιτροπής διδακτορικών σπουδών. Ήταν μέλος του Δημοκρατικού Αγώνα στο Πανεπιστήμιο και εκπρόσωπος της Σχολής του στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.

Ιωακειμίδης Δημήτρης (Jo Di)

Οδοντίατρος, γραφίστας | Γεννήθηκε το 1982 στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και μετέβη στη Θεσσαλονίκη για σπουδές στην Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ, αποφοιτώντας το 2008. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συμμετείχε στον Σύλλογο Φοιτητών, με το ανεξάρτητο σχήμα Ενωτική Αυτόνομη Κίνηση Οδοντιατρικής.

Μετακόμισε στην Ολλανδία το 2010, εργαζόμενος ως οδοντίατρος στο Χρόνινγκεν και την Χάγη ενώ από το 2021 έχει αναλάβει και τη διαχείριση της οδοντιατρικής κλινικής επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Westeinde. Εκτός της επαγγελματικής πορείας, ασχολείται με τη μουσική και τη δημιουργία online περιεχομένου.

Δημιούργησε ένα από τα πρώτα blogs στην Ελλάδα κι από το 2013, μέσω της ιστοσελίδας jodi.graphics ενημερώνει και σχολιάζει για τα πολιτικά δρώμενα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ζει τα τελευταία 17 χρόνια με τον σύντροφό του Γιώργο και πρόσφατα μαζί με τον γάτο Momo.

Καλλινικίδης Αβραάμ (Άκης)

Επαγγελματίας αθλητής | Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα μαζί με τη σύντροφό του και την κόρη του. Μεγάλωσε στην Κυψέλη και έζησε από πρώτο χέρι όλα τα στάδια της εξέλιξής της σε πολυπολιτισμική-πολυσυλλεκτική.

Είναι επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής με καριέρα που αριθμεί αισίως 29 χρόνια, αγωνιζόμενος έως αυτή την στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει ζήσει περιστασιακά στη Φινλανδία και στη Σουηδία και εργάστηκε στις χώρες αυτές πάνω στον τομέα του (αθλητής-προπονητής προσφύγων).

Καρακίτσου Μαρία

Ηθοποιός | Γεννήθηκε και ζει στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ηθοποιός και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή και Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μοιράζοντας τις ανησυχίες της ανάμεσα στην τέχνη και την πολιτική, κινούμενη πάντα στον χώρο της Αριστεράς.

Το όραμα για μία Ευρώπη των λαών και όχι της ολιγαρχίας την ώθησε να συμμετέχει στο DiEM25 από την αρχή της ίδρυσης του. Είναι ενεργό μέλος του Τομέα Ισότητας Φύλου και ΛΟΑΤΚΙ+ και του Τομέα Πολιτισμού του ΜέΡΑ25.

Με το ΜέΡΑ25 αγωνίζεται καθημερινά για τη ρήξη με την πατριαρχία, με τη διάλυση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, με το ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών.

Κατωπόδη Ειρήνη

Πανεπιστημιακός ΔΠΘ, Συνταξιούχος | Γεννήθηκε στον Βουρνικά Λευκάδας.

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακά στο Ντελφτ της Ολλανδίας. Επί 41 χρόνια εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη. Εκτός της διδασκαλίας, έχει παρουσιάσει διεθνώς εργασίες στα Λιμενικά Έργα με έμφαση στη διάβρωση των ακτών.

Για πολλά χρόνια μέλος ή επικεφαλής πανευρωπαικών ερευνητικών ομάδων διεξαγωγής θεωρητικής και πειραματικής έρευνας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της θαλάσσιας επιστήμης και τεχνολογίας. Μέλος του ΜέΡΑ25 από το 2019, και ενεργό μέλος των τομέων παιδείας, νησιωτικότητας και εξωτερικών. Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ιονίων Νήσων (για τη Λευκάδα) το 2023 με την Αριστερή Αγωνιστική Συνεργασία στα Ιόνια. Ενεργή στα κοινωνικά κινήματα ιδίως μετά την υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια.

Κέντρου Δέσποινα

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Κάντερμπερι | Είναι οικονομολόγος – επίκουρη καθηγήτρια Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κάντερμπερι. Μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, γεννήθηκε (1983) στην Πάτρα. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ. Υπήρξε υπότροφος σε όλες τις μεταπτυχιακές σπουδές της. Πήρε Μάστερ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, MPhil από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και Διδακτορικό από το ICMA Centre, με πεδίο έρευνας τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις.

Παράλληλα εργαζόταν και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε μικρές επιχειρήσεις, πολυεθνικές, ΜΚΟ, ενώ είχε και δική της εταιρία στην Πάτρα. Εν μέσω της κρίσης βρήκε εργασία στο εξωτερικό ως ακαδημαϊκός. Εκτός από το Κάντερμπερι, έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Μάντσεστερ, Ρέντινγκ, Μπέρμιγχαμ και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Πεκίνου.

Μέλος του ΜέΡΑ25. Εναντιώνεται στον πόλεμο, στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που οδηγούν στην ισοπέδωση της Ουκρανίας, στη γενοκτονία στη Γάζα, καθώς και στην οικονομική εξαθλίωση που θρέφει ξανά τον φασισμό στην Ευρώπη.

Κοντούλη Ιωάννα

Τοπογράφος Μηχανικός | Μητέρα δύο αγοριών, γεννήθηκε στην Αθήνα, καταγόμενη από Μεσσηνία-Αρκαδία. Τοπογράφος Μηχανικός με MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» (ΕΜΠ), έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχει διδάξει ακαδημαϊκά Φωτοερμηνεία/Τηλεπισκόπηση, και είναι στέλεχος από το 2002 της ΜΟΔ Α.Ε..

Από τα μαθητικά της χρόνια στην Αριστερά, μετά το ’89 στην Πολιτική Οικολογία, ενώ από το 2000 συμμετείχε ενεργά σε κοινωνικά-περιβαλλοντικά κινήματα (“Διαδημοτική Επιτροπή για την Διάσωση του Υμηττού”, «Ένα Καράβι για την Γάζα» κ.ά.).

Επικεφαλής των Οικολόγων Πράσινων στις εκλογές του 2012, υποψήφια Δήμαρχος Αθηναίων της “Πρωτοβουλίας για μια Νέα Οικολογική Αθήνα” (ΠΝΟΙΚΑ) το 2014, υποψήφια Βουλευτής Β΄ Αθηνών το 2015 ως ανεξάρτητη με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ 2016-2018 υπηρέτησε ως πρόεδρος των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.», με γνώμονα την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και σημαντικό έργο. Από τις εκλογές του 2019 αποστασιοποιήθηκε και τώρα συστρατεύεται στην ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά για έναν σύγχρονο ανατρεπτικό χώρο, με πρόταση για όσα οι άλλοι με επιμέλεια αποκρύπτουν.

Κορωναίου Αλεξάνδρα

Πανεπιστημιακός – Κοινωνιολόγος | Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και πρ. Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο Paris V. Δίδαξε στο Paris V, στο ΕΚΠΑ και από το 1998 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπήρξε αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη συγγραφή βιβλίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 2021 είναι μέλος της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ).

Προερχόμενη από αντιστασιακή οικογένεια, συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα κατά της δικτατορίας. Στηρίζει τις θέσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς στο συγγραφικό της έργο, στα κοινωνικά κινήματα, στον δημόσιο λόγο (αρθρογραφία, μέσα επικοινωνίας).

Κρασοπούλου Αλεξάνδρα (Αλέκα)

Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός | Γεννήθηκε το 1963 στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στη Δράμα.

Δούλεψε για πολλές δεκαετίες στην εκπαίδευση με συνδικαλιστική δράση και υπήρξε γραμματέας της Β’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και στη συνέχεια μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης έως το 2015, και μέλος της Αναμέτρησης μέχρι σήμερα. Υποψήφια της Δημοτικής Κίνησης «Η Πόλη Ανάποδα». Η δράση της επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχει ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και συλλογικές προσπάθειες για τα δικαιώματα και τα δημόσια αγαθά, συμμετέχοντας σε δράσεις προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των μεταναστριών και προσφύγων. Είχε ενεργό ρόλο στην καμπάνια «SOSτε το Νερό», στην υποστήριξη της αυδιαχειριστικού εγχειρήματος της ΒΙΟΜΕ και στο κίνημα βελτίωσης των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη.

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Εκπαιδευτικός, πρώην βουλευτής | Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχοντας μάστερ στη Διοίκηση Οργανισμών. Υπήρξε, μεταξύ άλλων, Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Ηρακλείου και στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Αναδείχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος το 2006 με τη «Νομαρχιακή Παρέμβαση των Πολιτών και της Οικολογίας».

Εκλέχτηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο για πρώτη φορά στις εκλογές του 2009, επανεξελέγη τον Μάιο του 2012, τον Ιούνιο του 2012, και τον Ιανουάριο του 2015.

Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το 2014 ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης στην περιφέρεια Κρήτης λαμβάνοντας ποσοστό 18%. Στις 21 Αυγούστου 2015, ήταν ένας από τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συνέστησαν νέα κοινοβουλευτική ομάδα με την ονομασία «Λαϊκή Ενότητα».

Κυπαρισσίδης Κοκκινίδης Θωμάς (Μάκης)

Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών | Γεννήθηκε στην Καλαμαριά το 1992 και είναι γιος του Γεωργίου και της Ταρσίτσας Καλλιμπάκα. Σπούδασε οικονομικά στο ΑΠΘ και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στην Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας οικονομικών στο πανεπιστήμιο Roma Tre από όπου έχει λάβει πλήρη υποτροφία.

Είναι οργανωμένος στην Αριστερά από τα φοιτητικά του χρόνια. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών του Οικονομικού του ΑΠΘ, εκλεγμένος με την Αριστερή Ενότητα. Υπήρξε μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015.

Έκτοτε, παραμένει ενεργός στην Αριστερά και στις προσπάθειες ανασυγκρότησής της.

Το 2023, ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τη Συμμαχία Αντίστασης και Ανατροπής με επικεφαλής τη Δέσποινα Χαραλαμπίδου στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα συμπαρατάσσεται με την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά.

Λαπαβίτσας Κώστας

Πανεπιστημιακός, πρώην βουλευτής | Καθηγητής Οικονομικών στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Έχει εκτενές επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση σε θέματα χρηματοπιστωτικής θεωρίας, οικονομικής ανάπτυξης, νομισματικών ενώσεων και οικονομικής ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, ειδικεύεται στην Ιαπωνία και έχει πολυετή πείρα διαμόρφωσης αναπτυξιακής πολιτικής στην Άπω Ανατολή. Έχει διδάξει σε σειρά μεγάλων διεθνών πανεπιστημίων στο Τόκυο, την Καλιφόρνια, τη Νέας Υόρκη, το Μπουένος Άιρες, την Άγκυρα, και αλλού. Αρθρογραφεί στον παγκόσμιο και τον ελληνικό τύπο.

Από τα εφηβικά του χρόνια συμμετέχει ενεργά στο εργατικό κίνημα και την πολιτική δράση της Αριστεράς στην Ελλάδα, τη Βρετανία και αλλού. Το 2015 εξελέγη βουλευτής Ημαθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποχώρησε με τη Λαϊκή Ενότητα όταν υπογράφτηκε το Τρίτο Μνημόνιο.

Μιχελάκου Καλλιόπη (Πόπη)

Παιδοψυχίατρος | Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ Καναδά και μεγάλωσε στην Πεύκη Αττικής.

Απόφοιτη Ιατρικής Ιωαννίνων, απέκτησε την ειδικότητα Παιδοψυχιάτρου και έχει εκπαιδευτεί στην Ομαδική, στην Οικογενειακή και στην Εκφραστική Ψυχοθεραπεία μέσω Τέχνης.

Εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Ψυχική Υγεία, πρόληψη και θεραπεία. Για 15 χρόνια γιατρός ΕΣΥ, διευθύντρια Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Νοσοκομείου Πρέβεζας, μέχρι την παραίτησή της τον Αύγουστο του 2023, ως ύστατο τρόπο ανάδειξης της κατάρρευσης της δημόσιας ψυχικής υγείας.

Ενεργή στο Κοινωνικό Ιατρείο Πρέβεζας, την Αντιρατσιστική και το κίνημα κατά των εξορύξεων. Υπήρξε μέλος του ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας και του συνδικαλιστικού οργάνου γιατρών του Νοσοκομείου. Από μαθήτρια στην Αριστερά, την ΚΝΕ και το ΚΚΕ, στον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Από τότε ως ανένταχτη συμμετέχει σε ενωτικές προσπάθειες ανασυγκρότησης της ανταγωνιστικής Αριστεράς.

Μόσχος Χρίστος

Κτηνίατρος – αγρότης | Γεννήθηκε στην Καστοριά στις 22 Δεκεμβρίου 1987, από κτηνοτροφική οικογένεια. Με πτυχίο κτηνιατρικής από το Πανεπιστήμιο Σόφιας, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 2014, ιδρύοντας το δικό του κτηνιατρείο.

Το 2023, μαζί με τον αδερφό του, βραβεύτηκε για την αριστεία στη βιοκαλλιέργεια στην Ευρώπη.

Διαχειρίζεται επιτυχώς τη Φάρμα Μόσχου, ενώ συνεργάζεται με μονάδες προβάτων και βοοειδών. Με αφοσίωση στην υγεία των ζώων και τη βιώσιμη γεωργία, συνεχίζει να επιδεικνύει αφοσίωση στον τομέα της κτηνιατρικής. Μέλος του ΜέΡΑ25 και με σημαντική συμμετοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μουλιανίτης Βασίλης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου | Γεννήθηκε στην Άρτα το 1973.

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (1996) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2004) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπηρέτησε ως συμβασιούχος διδάσκοντας (2005) και Επίκουρος Καθηγητής (2018) στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδιασμού Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Καθηγητής (2023) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η κύρια έρευνά του επικεντρώνεται στη Μηχανοτρονική, τη Ρομποτική και στη Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ελληνικές πηγές και πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πάνω από εκατό εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Σαμψώνη, και μεγαλώνουν μαζί δύο υπέροχες ανάδοχες κόρες.

Μπαρσέφσκι Μαρία-Άννα (Μάνια)

Φιλόλογος, νομικός, δημοσιογράφος | Φιλόλογος και νομικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία και Φιλοσοφία του Δικαίου.

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος καλύπτοντας τη διεθνή επικαιρότητα και είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου.

Ενταγμένη ενεργά στην Αριστερά και στα κινήματα της από μαθήτρια, στα φοιτητικά της χρόνια υπήρξε πολιτική κρατούμενη για 18 μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας λόγω της αλληλεγγύης της στον παλαιστινιακό λαό, λόγος για τον οποίο απελάθηκε επίσης από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη διάρκεια δημοσιογραφικής επίσκεψης της στην Παλαιστίνη το 2002. Υπήρξε επί δεκαετίες μέλος του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, συμμετέχοντας στο αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα και στους αγώνες ενάντια στην κρατική καταστολή. Πρώην μέλος της Π.Γ και της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνη του Τμήματος Δικαιωμάτων, αποχώρησε το 2015, λόγω της ψήφισης των μνημονίων. Από τότε συμμετέχει στη ΛΑΕ – Ανυπότακτη Αριστερά και είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της. Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών της λαϊκής κατοικίας και των εξώσεων. Είναι παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης.

Μπουλμπούλ Αλή

Πολεοδόμος | Γεννήθηκε το 1994 στην Κομοτηνή. Αποφοίτησε από το Μειονοτικό Λύκειο Κομοτηνής. Σπούδασε Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Μιμάρ Σινάν της Κωνσταντινούπολης και είναι πολεοδόμος.

Είναι ενεργό μέλος του DiEM25 και του ΜέΡΑ25 από την ίδρυση και είναι στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ήταν Υποψήφιος Βουλευτής με το ΜέΡΑ25 στις εκλογές του Μαΐου από τη Ροδόπη και επικεφαλής του ψηφοδελτίου Ροδόπης τον Ιούνιο. Αυτή τη στιγμή ζει στην Κομοτηνή.

Πετράκος Θανάσης

Εκπαιδευτικός, πρώην βουλευτής | Γεννήθηκε στην Κορώνη Μεσσηνίας το 1954.

Σπούδασε Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα, στις καταλήψεις της Νομικής και την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Είχε εκλεγεί βουλευτής Μεσσηνίας στις εκλογές του 2012 και του 2015 και ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Παραιτήθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου το οποίο καταψήφισε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπορούσε να προδώσει την εντολή του 62% του λαού ο οποίος ψήφισε ΟΧΙ σε νέο μνημόνιο. Στη συνέχεια μαζί με άλλους βουλευτές που καταψήφισαν το 3ο μνημόνιο συμμετείχε στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας της οποίας είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της.

Ασχολήθηκε για 30 χρόνια με την Αυτοδιοίκηση. Ήταν νομαρχιακός σύμβουλος Μεσσηνίας από το 1995-2010 και περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου από το 2011-2012 και από το 2019 έως 31/12/2023 επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου».

Ρεβενιώτη Πάολα

Κινηματογραφίστρια | Γεννήθηκε στο Κερατσίνι. Φοίτησε στη Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στον Πόρο, από όπου δεν αποφοίτησε διότι εκδιώχθηκε με ρατσιστικό τρόπο. Πήρε το πτυχίο της στη Λεωφόρο Συγγρού, έκανε μεταπτυχιακό στην οδό Αθηνάς και διδακτορικό στην Λεωφόρο Καβάλας.

Δίδαξε ήθος και φαντασία όπου πήγε, εξυπηρετώντας χιλιάδες ευυπόληπτων συμπολιτών μας. Σε αντίθεση με τους συστημικούς υποψηφίους, μοιράζεται την πραγματικότητα των καθημερινών ανθρώπων και μάλιστα των πιο ευάλωτων. Συμμετείχε σε κοινωνικούς αγώνες, από τον καιρό της ακμής των Εξαρχείων μέχρι σήμερα. Εκλέχτηκε πρώτη πρόεδρος του Σωματείο Αλληλεγγύης Τρανς Ελλάδος.

Ήταν υποψήφια στις εκλογές του 1989 με τους Οικολόγους-Εναλλακτικούς (προς μεγάλη φρίκη των μισών “συντρόφων” της) και το 2019 και 2023 με το ΜέΡΑ25. Ασχολήθηκε με δημιουργικά εγχειρήματα, όπως η έκδοση του περιοδικού “Κράξιμο” ή την παραγωγή ταινιών με την ομάδα “Πάολα Ντοκιμαντέρς” και την εκπομπή που παρουσίασε στο “Ράδιο ΜΕΡΑ”. Μεγάλωσε μόνη της ένα αγόρι, που όπως και τόσα άλλα, πήρε τώρα τον δρόμο της ξενιτιάς.

Σεφεριάδης Σεραφείμ

Καθηγητης Πανεπιστημίου | Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (PhD, Columbia 1998), Life Member στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (CLH), και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής.

Επί σειρά ετών γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, υπήρξε Senior Member στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και Fellow στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, και στο Πανεπιστήμιο Princeton.

Επιμελητής τόμων για τη συγκρουσιακή πολιτική, τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και τη σύγχρονη δημοκρατική λειτουργία έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε δεκάδες συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ άρθρα του και βιβλιοκριτικές δημοσιεύονται τακτικά στον Τύπο. Τελευταίο βιβλίο του: Για την πολιτική που διαμορφώνει: εργατικό κίνημα και κράτος (Τόπος: 2023).

Σμυρλής Αλέξης

Οικονομολόγος | Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής και σύμβουλος επιχειρήσεων.

Μαρξιστής, προσεγγίζει την πολιτική διαλεκτικά: μακροσκοπικά και μικροσκοπικά.

Στο ΜέΡΑ25 βρίσκεται από την απαρχή του. Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, συντονιστής και εκ των συντακτών του πολιτικού προγράμματος του κόμματος, διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά την περίοδο 2019 – 2023 και συντονιστής Πολιτικού Σχεδιασμού.

Σουλτ Ιωακείμ (Γιόχεν)

Καθηγητής Γερμανικών, Συνταξιούχος | Γεννημένος στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, μετανάστευσε το 1983 στην Ελλάδα και έκτοτε ζει μόνιμα στην Αθήνα.

Σπούδασε Νομική, Παιδαγωγία και Ψυχολογία (Frankfurt, Köln, Hagen και Αθήνα). Από το 1985 εργάζεται ως καθηγητής Γερμανικών. Είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών που μεγάλωσαν στην Αθήνα και σπούδασαν στο ΕΜΠ. Είναι συνταξιούχος από το 2016 και απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα το 2023.

Από το 2017 έως σήμερα είναι ενεργό μέλος του DiEM25, όντας μέλος του Εθνικού συμβουλίου του DiEM25 στην Ελλάδα (2017 – 2021), μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25 (2020 – σήμερα). Ιδρυτικό μέλος του ΜέΡΑ25, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος. Το 2019 ήταν υποψήφιος για τις Ευρωεκλογές με το ΜέΡΑ25, ενώ σήμερα είναι και μέλος της Διευρυμένης Πολιτικής Γραμματείας του ΜΕRA25 στην Γερμανία.

Σταυροπούλου Αναστασία

Δικηγόρος | Μεγάλωσε στην Αμφιθέα Μεσσήνης Μεσσηνίας. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ και έχει εκδώσει επιστημονικά συγγράμματα και μελέτες. Είναι δικηγόρος στην Αθήνα και ζει στα Εξάρχεια. Είναι μητέρα ενός βρέφους.

Υπήρξε ενεργό μέλος του φοιτητικού κινήματος, μέσα από τις γραμμές των ΕΑΑΚ. Σήμερα, δραστηριοποιείται στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μέσα από την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγορική Ανατροπή, καθώς και στα φεμινιστικά, αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα. Είναι μέλος του ΠΣ και της ΠΓ της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά. Ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας Δικηγόρων και Νομικών και σειράς κινήσεων για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Με παρεμβάσεις και αρθρογραφία, αγωνίστηκε ενάντια στη δημοκρατική εκτροπή και την παραβίαση δικαιωμάτων, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μαζί με τους μαχόμενους δικηγόρους, βρίσκεται στην υπεράσπιση διαδηλωτών και αγωνιστών/τριών για την κατάρριψη των κρατικών σκευωριών.

Τζανετουλάκου Ευτυχία (Φαίη)

Δρ. Ιστορίας της Τέχνης | Είναι Δρ Ιστορίας της Τέχνης ΑΠΘ, πανεπιστημιακή υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Γενική γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης, μέλος της περιβαλλοντικής συλλογικότητας Ενεργοί Πολίτες Βόλου, και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25. Εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πάνω στη σύγχρονη Περιβαλλοντική Τέχνη.

Είναι ενεργό μέλος του αγώνα κατά της καύσης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ-LafargeHolcim στο Βόλο και έχει υποστεί διώξεις SLAPP. Αγωνίζεται για το δικαίωμα για καθαρό αέρα, καθαρό νερό, καθαρή διοίκηση, που θα εφαρμόζει πρακτικές φροντίδας για τους πολίτες της. Συμμετέχει ενεργά και ακτιβιστικά σε πολλά κινήματα της χώρας για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αντίστοιχους αγώνες για το αστικό πράσινο, κατά των εξορύξεων και των ΒΑΠΕ. Υποστηρίζει το ZERO WASTE κίνημα.

Τσιμητάκης Ζαχαρίας (Χάρης)

Φοιτητής | Γεννήθηκε το 1998 στη Σητεία Κρήτης, όπου πέρασε τα μαθητικά του χρόνια. Το 2017 ξεκίνησε να φοιτά στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και έκτοτε κατοικεί στην Αθήνα.

Από μαθητής συμμετείχε ενεργά στους αγώνες ενάντια στην τράπεζα θεμάτων και σε τοπικά κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, του δημόσιου χώρου και του φυσικού πλούτου. Στο πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται ενεργά στο φοιτητικό κίνημα μέσα από τις γραμμές των ΕΑΑΚ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών “”Γρ. Λαμπράκης”” από το 2017.

Μέλημά του είναι να συμβάλλει στη μάχη της γενιάς του για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της προοπτικής της, για ελευθερίες, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και υγεία. Συμμετείχε ενεργά στο μεγαλειώδες φοιτητικό κίνημα ενάντια στον αντισυνταγματικό νόμο Πιερρακάκη για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, που κατάφερε να απομονώσει την κυβέρνηση και να στρέψει ολόκληρη την κοινωνία απέναντι της. Από το 2022 είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά.

Τύμπας Αριστοτέλης (Τέλης)

Καθηγητής ΑΕΙ | Καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στη μελέτη της τεχνητής νοημοσύνης και των ενεργειακών μεταβάσεων. Με σπουδές χημικού μηχανικού στο ΑΠΘ, μεταπτυχιακό και διδακτορικό σε τεχνολογική-επιστημονική πολιτική και ιστορία-κοινωνιολογία της τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Είναι διευθυντής αγγλόφωνου μεταπτυχιακού στο διεπιστημονικό πεδίο Science, Technology, Society, μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΚΠΑ, αντιπρόεδρος έρευνας του European Inter-University Association on Society, Science and Technology και action chair ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου για τον ρόλο της νέας τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών συνόρων και της μετανάστευσης. Ήταν chair του Tensions of Europe: Network on History, Technology and Europe, visiting scholar στο MIT.

Aπό την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος στην ΑΚΟΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ (μέχρι το 2015) και την Αναμέτρηση, συμμετέχει από φοιτητής σε συλλογικότητες και κινήματα που αναφέρονται στην πολιτική οικολογία, την ανανεωτική αριστερά, την άρση έμφυλων και φυλετικών διακρίσεων, τα δικαιώματα των πεζών και των ατόμων με αναπηρία.

Χρανιώτης Γιώργος

Ηθοποιός | Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε υποκριτική και είναι τελειόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας. Τα τελευταία 30 χρόνια, εργάζεται στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ενώ παράλληλα ασχολείται με την μπάντα του τους Imitate Υour Μother. Διδάσκει επίσης αυτοσχεδιασμό στο Θέατρο των Αλλαγών.

Ονειρεύεται έναν πιο δίκαιο κόσμο, ένα κράτος που δεν μας εξαπατά, μια Ελλάδα που να μας κάνει, αν όχι περήφανους, τουλάχιστον λιγότερο ντροπιασμένους. Στηρίζει το ΜέΡΑ25 για να έχει ισχυρή παρουσία τόσο στην χώρα μας, όσο και στην Ευρώπη.