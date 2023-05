Στέφανος Κασσελάκης στο NEWS 24/7: Ενας νοσηλευτής που ξαγρυπνά και σώζει ζωές είναι άριστος

Μία από τις εκπλήξεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης, που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας, μιλά στο NEWS 24/7 για την πρόκληση των εκλογών, τη θητεία του στο επιτελείο του Τζο Μπάιντεν και τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως έννοια την αριστεία.

Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να μάθουμε πως πειστήκατε να συμπεριληφθεί το όνομά σας στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε θέση μάλιστα που είναι δύσκολα εκλόγιμη, και γιατί επιλέξατε τον ΣΥΡΙΖΑ;

Είμαι απόδημος πάνω από 20 χρόνια. Έφυγα από την Ελλάδα εν μέσω δύσκολων οικογενειακών συνθηκών αφού έλαβα πλήρη υποτροφία από το ίσως γνωστότερο λύκειο της Αμερικής, το Phillips Academy. Έκτοτε έχω διατηρήσει στενή επαφή και με την ομογένεια και με πολλούς απόδημους από την αρχή της κρίσης.

Όταν σου γίνεται πρόταση να βοηθήσεις με την εμπειρία σου και ειδικά μέσα από ένα κόμμα εξουσίας, την σκέφτεσαι σοβαρά. Πόσο μάλλον εάν έχεις την ευχέρεια και την ανεξαρτησία να προσφέρεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μου έγινε πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς καμία συναλλαγή - μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να λέω όλα όσα πιστεύω ότι πρέπει να ακουστούν εντός και εκτός Ελλάδας.

Σχετικά με την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, συμβαδίζει με την προοδευτική πορεία που είχα και στις ΗΠΑ, συνεισφέροντας στην καμπάνια του τότε Γερουσιαστή Μπάιντεν. Για τα ελληνικά δρώμενα, παρά το αφήγημα που προωθείται, προσωπικά έχω συναντήσει μια ομάδα με εξαιρετική διαχειριστική ικανότητα - και με team spirit!

Είναι μια ομάδα που μπορεί να εφαρμόσει τις αναγκαίες αλλαγές για να υπάρχουν δίκαιοι και αξιοκρατικοί όροι στην αγορά και το επιχειρείν, να σταματήσει η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος με τις απευθείας αναθέσεις και τις χαριστικές χρηματοδοτήσεις, να προστατευτούν τα ευάλωτα στρώματα που θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωπα με στασιμοπληθωρισμό - και βέβαια για να νομοθετηθούν τα κοινωνικά δικαιώματα που είναι αυτονόητα για εμάς τους απόδημους στον 21ο αιώνα.

Επειδή έχετε την εμπειρία της δουλειάς στο επιτελείο του Τζο Μπάιντεν, θα ήθελα να μου πείτε σε τι διαφέρουν οι αμερικανικές προεκλογικές εκστρατείες από τις ελληνικές; Ποιο ήταν ας πούμε το κλειδί της επιτυχίας των Ομπάμα-Μπάιντεν το 2008;

Οι εκλογές στα κόμματα εξουσίας είναι πάντα συγκριτικές. Το ζευγάρι Ομπάμα - Μπαιντεν νίκησε με μεγάλη διαφορά επειδή ο Τζον Μακειν επέλεξε την Σάρα Πέιλιν για αντιπρόεδρο, η οποία ήταν ξεκάθαρα ακατάλληλη για τη θέση, και μετά επειδή εμφανίστηκε ανέτοιμος όταν κατέρρεε η Lehman Brothers - σε αντίθεση με τον Ομπάμα.

Οι μεγάλες διάφορες με το αμερικανικό σύστημα είναι ο ρόλος του χρήματος και ο ρόλος της λίστας. Στην Αμερική ως υποψήφιος πρέπει να χρηματοδοτήσεις τον αγώνα σου λαμβάνοντας χρηματοδότηση από «δωρητές», οι οποίοι εννοείται ότι έμμεσα θέλουν ανταπόδοση στο μέλλον. Τουλάχιστον η Αμερική έχει σύστημα δικαιοσύνης που δουλεύει σωστά - εάν είχε δικαιοσύνη Ελλάδας, η διαφθορά από την πολιτική θα ήταν εκτός φαντασίας.

Αυτό λοιπόν είναι το κακό. Δηλαδή το πώς αρχίζεις εκεί. Το καλό είναι ότι, εάν όντως τα καταφέρεις και δεν είσαι οικονομικά εξαρτημένος, μετά δεν εξαρτάσαι από το να είσαι σε κομματική λίστα. Και επειδή οι ψηφοφορίες είναι ονομαστικές, αυτό συνεπάγεται ευελιξία για να ψηφίζεις κατά συνείδηση, πολλές φορές και αντίθετα στην γραμμή του κόμματός σου. Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα, όπου η κοινωνία είναι μπροστά από τις κομματικές προτεραιότητες που δεν επιτρέπουν ανοιχτές ονομαστικές ψηφοφορίες στη Βουλή.

Επειδή γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια κ. Κασσελάκη εσείς πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της αριστείας και τι αυτή μπορεί να σημαίνει για την Κεντροαριστερά;

Τι ακριβώς σημαίνει αριστεία; Πρέπει να ανοίξουμε λεξικό για να συμφωνήσουμε στην ερμηνεία; Ένας νοσηλευτής που ξαγρυπνά και σώζει ζωές δεν είναι «άριστος»; Μια μητέρα που εργάζεται, μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της και δεν μπορεί να ανασάνει, δεν είναι «άριστη»;

Η μόνη αριστεία που μετράει κατά τη γνώμη μου είναι σε ηθικό επίπεδο.

Τώρα όσον αφορά στα ακαδημαϊκά πτυχία, δείτε το ψηφοδέλτιο επικρατείας μας. Εμείς όλοι έχουμε τρέξει πολλά χιλιόμετρα, ο καθένας στον τομέα του. Παρόλο που η σύγκριση είναι ευπρόσδεκτη, όλοι όσοι μετέχουμε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά θέλουμε τα χιλιόμετρά μας να αφήσουν κάτι καλό στον τόπο.

Στις ΗΠΑ τα μεγάλα και ονομαστά πανεπιστήμια είναι ιδιωτικά. Επίσης υπάρχει και ένα εκρηκτικό πρόβλημα χρέους των φοιτητών και των οικογενειών τους; Στην Ελλάδα, βάσει συντάγματος, τα πανεπιστήμια είναι κρατικά. Πρέπει να συνεχίσουν να είναι κατά τη γνώμη σας;

Δεν έχω πλήρη γνώση του ελληνικού τριτοβάθμιου συστήματος καθώς έφυγα μικρός. Αλλά έχω αρχίσει να μαθαίνω και κατανοώ σε κάποιο βαθμό τις διάφορες Αμερικής - Ευρώπης, έχοντας φοιτήσει και ένα τρίμηνο στο Ludwig Maximilians Universität του Μονάχου.

Δεν νομίζω ότι ιδιωτικά – ιδίως - κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν το επίπεδο των αμερικανικών. Επίσης ας είμαστε ειλικρινείς - φανταστείτε το νεποτισμό, την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια που θα μπορούσε να προκύψει (μέσω του φαινομένου της περιστρεφόμενης πόρτας) μεταξύ ιδιωτικού πανεπιστημίου και ιδιωτικού τομέα.

Η συζήτηση θα έπρεπε να διεξάγεται στο πώς θα γίνουν καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά τα δημόσια πανεπιστήμια, ακόμα και μέσα από συνεργασίες με αμερικανικά ιδιωτικά. Ας καταναλώσουμε το οξυγόνο μας για αυτόν τον σκοπό πρώτα.

Ποιοι θα πρέπει να είναι κατά την οπτική σας οι άξονες της προοδευτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ;

Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ έχουν μεγάλη ιστορία. Και είναι πολύ καλές. Η προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει σίγουρα την εμβάθυνση και βελτίωση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτκή. Όσο και να είμαι ευγνώμων στην Αμερική για τις ευκαιρίες που μου έχει προσφέρει, η Ελλάδα ποτέ δεν πρέπει να είναι «δεδομένος σύμμαχος». Συγχρόνως είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά μαζί όσον αφορά στην επιρροή σε Αφρική και Μέση Ανατολή, στα κοινωνικά δικαιώματα και βεβαίως στα θέματα της ομογένειας και τον πολιτισμό.

Το βιογραφικό του Στέφανου Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννηθήκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

