ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ, ανήμερα της συζήτησης στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο. Οι διεκδικήσεις.

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

– Κατάργηση της εισφοράς 2%.

– Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

– Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.