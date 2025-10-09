ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 ΟκτωβρίουΔιαβάζεται σε 1'
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ, ανήμερα της συζήτησης στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο. Οι διεκδικήσεις.
- 09 Οκτωβρίου 2025 13:54
Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.
Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:
«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.
– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.
– Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.
– Κατάργηση της εισφοράς 2%.
– Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.
– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.
– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
– Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».
«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.
Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.