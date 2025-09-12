Ελλάδα Απεργία

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Απεργία
Απεργία (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στην κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτωβρίου προχώρησε η ΑΔΕΔΥ μετά το αντίστοιχο κάλεσμα της ΓΣΕΕ.

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίασή της σήμερα, Παρασκευή (12/9).

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

  • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο
  • Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου
  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία και η ΓΣΕΕ.

 

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

