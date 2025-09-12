ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Στην κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτωβρίου προχώρησε η ΑΔΕΔΥ μετά το αντίστοιχο κάλεσμα της ΓΣΕΕ.

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίασή της σήμερα, Παρασκευή (12/9).

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία και η ΓΣΕΕ.

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.