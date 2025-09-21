Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θόλωσα κι έχασα τον έλεγχο” – Το τηλεφώνημα λίγο πριν το έγκλημα

Τι ανέφερε στον εισαγγελέα ο 50χρονος που σκότωσε την αδερφή του, πνίγοντάς την με πλαστικές σακούλες. Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά πριν διαπράξει την αδελφοκτονία.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας στον 50χρονο που σκότωσε την αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο (20/9).

Ο δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη (24/9) και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τα πρώτα του λόγια στον εισαγγελέα ήταν εξής: “Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον έλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει”.

Ο 50χρονος άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία, στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμά της, στην οδό Αλεξάνδρειας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό που συνέλαβαν τον δράστη.

Θεσσαλονίκη: Το τηλεφώνημα στον 50χρονο λίγο πριν σκοτώσει την αδελφή του

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 50χρονος είχε πάρει την αδερφή του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες εξαιτίας εγκεφαλικού που υπέστη.

Στη συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι της και ο άνδρας μετέβη σε σούπερ μάρκετ για να τις αγοράσει διάφορα αγαθά προκειμένου να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα. Την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το thestival.gr, δέχτηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε που βρίσκεται και τι κάνει.

Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε, το συγγενικό του πρόσωπο τον ψέγει με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

“Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό” φέρεται να απάντησε ο 50χρονος, ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αφαιρώντας της τη ζωή.

Στη συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: “Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά”.

Όπως έχει προκύψει από την έρευνα, ο 50χρονος -που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών- φέρεται να δεχόταν πιέσεις από το σπίτι για την συνεχή φροντίδα που παρείχε στην αδελφή του.

Το σημείωμα που είχε αφήσει ο 50χρονος στην πολυκατοικία

Οι γείτονες που τους γνώριζαν δεν μπορούν να πιστέψουν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο ο 50χρονος, καθώς νοιαζόταν για την αδελφή του και την φρόντιζε διαρκώς, αφού έμενε μόνη της.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες, ο δράστης φέρεται να είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από τη δολοφονία, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, θύτης και θύμα δεν είχαν ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ τους, ενώ για κατάθεση κλήθηκαν και άλλοι συγγενείς τους στην Ασφάλεια του Τμήματος Χαριλάου, που έχει αναλάβει και την προανάκριση για την διακρίβωση των συνθηκών της ανθρωποκτονίας.