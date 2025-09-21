Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα του 50χρονου που έπνιξε την αδερφή του με σακούλες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το στυγερό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, όπου 50χρονος σκότωσε την ετεροθαλή αδελφή του. Στον εισαγγελέα ο άνδρας.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 50χρονος που έπνιξε την 59χρονη ετεροθαλή αδερφή του στο διαμέρισμά της, στη Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια τηλεφώνησε στο 100 ομολογώντας το έγκλημά του.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9), όταν ο άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε στο τηλέφωνο πως την είχε σκοτώσει την αδελφή του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν την γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στην ενέργειά του και ζητούσε μόνο τον δικηγόρο του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 50χρονος -που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών- φέρεται να δεχόταν πιέσεις από το σπίτι για την συνεχή φροντίδα που παρείχε στην αδελφή του. Εκείνος μετέφερε χθες την αδελφή του στο σπίτι, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και εκεί φαίνεται πως είχαν έναν διαπληκτισμό για ασήμαντη αφορμή.

Ο 50χρονος τότε άρπαξε κάποιες σακούλες, τις έβαλε στο κεφάλι του θύματος και της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Οι γείτονες που τους γνώριζαν, μάλιστα, δεν μπορούν να πιστέψουν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο ο 50χρονος, καθώς νοιαζόταν για την αδελφή του και την φρόντιζε διαρκώς, αφού έμενε μόνη της.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες, ο δράστης φέρεται να είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από τη δολοφονία, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, θύτης και θύμα δεν είχαν ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ τους, ενώ για κατάθεση κλήθηκαν και άλλοι συγγενείς τους στην Ασφάλεια του Τμήματος Χαριλάου, που έχει αναλάβει και την προανάκριση για την διακρίβωση των συνθηκών της ανθρωποκτονίας.

Ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε το έγκλημα, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν είχε δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς σχετικά με τον λόγο που αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του. Το μόνο που έλεγε μετά τη σύλληψή του ήταν ότι θα μιλήσει μόνο παρουσία δικηγόρου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την δολοφονία

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για το αποτρόπαιο έγκλημα αναφέροντας: «Μεσημβρινές ώρες (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας».