Αδυναμία απόπλου από Πάρο για Μύκονο λόγω ανέμων – Ταλαιπωρία για 74 επιβάτες

Το δρομολόγιο από το λιμάνι της Πάρου για Μύκονο δεν κατάφερε να αποπλεύσει λόγω των καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή. Πώς θα μεταφερθούν οι επιβάτες.

Αδυναμία απόπλου παρουσίασε το ταχύπλοο επιβατηγό/τουριστικό πλοίο SUPERJET, το οποίο δεν κατάφερε να εκτελέσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο από το λιμάνι της Πάρου προς τη Μύκονο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, στο πλοίο επέβαιναν 74 επιβάτες, οι οποίοι πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους μετά από παρέκκλιση δρομολογίου του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ SUPERRUNNERJET.

Οι καιρικές συνθήκες στο Αιγαίο παραμένουν επιβαρυμένες, με ισχυρούς ανέμους που δημιουργούν δυσκολίες στην εκτέλεση ορισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Συναγερμός στον κρατικό μηχανισμό

Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ, αποτέλεσαν αντικείμενο συνεδρίασης της Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε το πρωί της Πέμπτης ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Την Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.