Αυτοκίνητο ανετράπη στην Αθηνών Λαμίας – Σώοι οι επιβάτες

Όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, το μεσημέρι της Κυριακής (21/9). Απεγκλωβίστηκαν σώοι οδηγός και συνοδηγός.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αυτοκίνητο που κινούταν στο ρεύμα προς Λαμία εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και ανετράπη.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο, παρέμεινε κλειστή η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ.