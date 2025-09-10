Άγιο Όρος: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή

Σορός άνδρα, υπηκόου Ουκρανίας, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους. Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή.

Τη σορό ενός άνδρα, υπηκόου Ουκρανίας, ανέσυραν το πρωί της Τετάρτης (10/09) από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, άνδρες του Λιμενικού.

Η σορός, που εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία του θανόντος.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.