Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε περίπου μισό κιλό κοκαΐνης σε οικία

Στο στόχαστρο των αρχών μπήκε οικία στο κέντρο της Αθήνας όπου αποθηκεύονταν ναρκωτικά με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Συνελήφθη ένας 46χρονος.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών εντός οικίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονου ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων και περί επιβλαβών φαρμάκων.

Είχε προηγηθεί συνδυαστική διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με οικία στο κέντρο της Αθήνας όπου αποθηκεύονται ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διακίνηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 398.5 γραμμ. κοκαΐνης, 8 γραμμ. βραστής κοκαΐνης, μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης, 37 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 29 γραμμ. κεταμίνης, 94 ναρκωτικά δισκία, 4 φιαλίδια αναβολικών ουσιών, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών και 2 κάμερες ασφαλείας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.