Άγιος Παντελεήμονας: Νεκρός 31χρονος – Ήταν δεμένος και άγρια χτυπημένος

Σε διαμέρισμα 1ου ορόφου βρέθηκε δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος Ουκρανός.

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας έχει προκαλέσει έγκλημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σε διαμέρισμα 1ου ορόφου κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σεράφη και Χάλης βρέθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος Ουκρανός και εντός του χώρου βρέθηκε επίσης χτυπημένος ένας 48χρονος ομοεθνής του που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Στο σημείο έχει μεταβεί και κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό.

Τι είπε ο τραυματίας στις Αρχές

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, η προέλευση των οποίων ελέγχεται από τις Αρχές.

Όσον αφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία του 31χρονου, ο 48χρονος, που βρισκόταν στο σημείο, τραυματισμένος, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εισέβαλαν στο σπίτι τέσσερα άτομα, τους έδεσαν και τους χτύπησαν, κάτι που, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθει τις Αρχές.