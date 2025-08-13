Αγνοείται χειριστής SUP στην παραλία του Σχοινιά

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό χειριστή SUP βρίσκεται σε εξέλιξη στη παραλία του Σχοινιά, την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό χειριστή SUP που αγνοείται στην παραλία του Σχοινιά. Σκάφη του Λιμενικού διεξάγουν μεγάλη επιχείρηση στην θαλάσσια περιοχή ενώ σπεύδει και αντιρρυπαντικό σκάφος.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, 6-7 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρει:

«Υπό τον συντονισμό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για τη Διαχείριση Κρίσεων – EKΣEΔ γίνονται έρευνες από δύο ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς εντοπισμό χειριστή σανίδας όρθιας κωπηλασίας σε πιθανή δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Σχοινιά Aττικής. Στην περιοχή σπεύδει και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ο καιρός είναι της τάξης των 6-7 μποφόρ».