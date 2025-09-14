Ελλάδα Φωτιά

Αιγάλεω: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν 3 άτομα

Διαβάζεται σε 1'
Όχημα της Πυροσβεστικής (Φωτογραφία αρχείου)
Όχημα της Πυροσβεστικής (Φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) για πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σε διαμέρισμα 1ου ορόφου σε τριώροφο κτίριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από την ταράτσα του κτιρίου, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα