Αιγάλεω: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν 3 άτομα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) για πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σε διαμέρισμα 1ου ορόφου σε τριώροφο κτίριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από την ταράτσα του κτιρίου, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.