Αίγινα: Τραυματίστηκε 9χρονος στο λιμάνι κατά την επιβίβασή του σε πλοίο

Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο λιμάνι της Αίγινας το Σάββατο, κατά τη διαδικασία επιβίβασής του σε επιβατηγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ανήλικος τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού ποδιού, πιθανότατα τη στιγμή που ο καταπέλτης του πλοίου ανασηκώθηκε λόγω κυματισμού.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ η υπόθεση ερευνάται από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

Ο 9χρονος αναμένεται να μεταφερθεί με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.