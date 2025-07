Ακτοπλοΐα στην Ελλάδα: Οι πιο δημοφιλείς γραμμές και η εμπειρία των τουριστών

Με τη νησιωτική Ελλάδα να αποτελεί σήμα κατατεθέν του ελληνικού τουρισμού, οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία των επισκεπτών, αφού –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– τα πλοία είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς προς τους εν λόγω προορισμούς.

Εξαιρούνται φυσικά τα λίγα νησιά που διαθέτουν αεροδρόμιο, αλλά και τα ιδιωτικά μέσα, όπως τα γιοτ, τα οποία απευθύνονται σε πολύ περιορισμένο κοινό. Για την πλειονότητα των ταξιδιωτών, το πλοίο είναι όχι μόνο το βασικό, αλλά και το πιο προσβάσιμο μέσο για να γνωρίσει κανείς τη νησιωτική χώρα.

Τα πλοία να είναι -αναγκαστικά- αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, όμως ποια λιμάνια έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση, ποιες γραμμές προτιμούν οι ταξιδιώτες και τι λένε οι ίδιοι για την εμπειρία τους με τα ελληνικά πλοία;

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και οι μαρτυρίες των τουριστών ρίχνουν φως στις πιο πολυσύχναστες διαδρομές και στο πώς αξιολογούν την ακτοπλοϊκή εμπειρία στην Ελλάδα.

Την αυξημένη επιβατική κίνηση επιβεβαιώνουν και τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες κατά το δ’ τρίμηνο του 2024 σημείωσε αύξηση 4,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Πρόκειται για μια τάση που συνεχίζεται, καθώς και το δ’ τρίμηνο του 2023 είχε παρουσιάσει άνοδο 11,1% σε σύγκριση με το 2022.

Για πολλούς τουρίστες, το ταξίδι με πλοίο αποτελεί εμπειρία από μόνο του – μια “κινητή καρτ ποστάλ” με θέα τα νησιωτικά τοπία και το απέραντο γαλάζιο.

Σύμφωνα με σχόλια χρηστών σε ταξιδιωτικές πλατφόρμες και αναρτήσεις στα social media, πολλοί επισκέπτες περιγράφουν την εμπειρία τους ως ιδιαίτερα ευχάριστη, μιλώντας για άνετα και ευρύχωρα πλοία με αξιοπρεπείς καμπίνες και οργανωμένα καταστρώματα ενώ το φιλικό και εξυπηρετικό πλήρωμα συγκαταλέγεται επίσης στα θετικά χαρακτηριστικά της ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν και οι αρνητικές κριτικές που εστιάζουν κυρίως στις τεράστιες ουρές που δημιουργούνται στα λιμάνια κατά την επιβίβαση ή στις ουρές εντός των πλοίων κατά την αποβίβαση, στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των κυλικείων των πλοίων, στις καθυστερήσεις -συχνά χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση- και φυσικά.. το κρύο.

Άλλωστε ολοένα και περισσότερα reels εμφανίζονται στο TikTok με τίτλους όπως “How to survive in greek ferry” (μτφ. Πώς να επιβιώσεις σε ένα ελληνικό πλοίο), όπου οι χρήστες μοιράζονται με χιούμορ τις λιγότερο ευχάριστες πτυχές του ταξιδιού τους.

Οι καθυστερήσεις, ο συνωστισμός σε περιόδους αιχμής, η ελλιπής σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά και τα.. υψηλά μποφόρ είναι μερικά από τα σημεία που ενίοτε πυροδοτούν δυσαρέσκεια, κυρίως μεταξύ των τουριστών που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Που να αφήσετε τις αποσκευές σας

Τα περισσότερα πλοία διαθέτουν ειδικούς χώρους αποθήκευσης για τις αποσκευές σας. Αν ταξιδεύετε με όχημα, μπορείτε να αφήσετε τις αποσκευές σας στο αυτοκίνητο. Οι περισσότερες εταιρείες ακτοπλοΐας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στην αποθήκη ή στο κατάστρωμα του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει ό,τι χρειάζεται πριν το πλοίο αναχωρήσει.

Τι να φορέσετε στο πλοίο

Ακόμα και το καλοκαίρι, μάλλον θα κάνει κρύο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Φορέστε ζεστά ρούχα ή μια κουβέρτα, ιδιαίτερα αν ταξιδεύετε με παιδιά. Αν το ταξίδι είναι μακρύ, φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια

Wi-Fi εν πλω

Η διαθεσιμότητα Wi-Fi εξαρτάται από την εταιρεία και το πλοίο. Συνήθως πρέπει να πληρώσετε για σύνδεση Wi-Fi ανά ώρα χρήσης. Εάν έχετε δεδομένα κινητού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας, αλλά να είστε προετοιμασμένοι και για την offline εμπειρία, καθώς η σύνδεση δεν είναι καθόλου δεδομένη καταμεσής της θάλασσας.

Ηλεκτρικό ρεύμα στο πλοίο

Όλα τα πλοία διαθέτουν πρίζες 220V AC. Φέρτε μαζί σας αντάπτορες τύπου “Euro” και μπαταρίες για φορτιστές, καθώς οι πρίζες μπορεί να μην λειτουργούν πάντα σωστά.

Υγιεινή

Κάθε πλοίο διαθέτει τουαλέτες αλλά καλό είναι να φέρετε μαζί σας χαρτί υγείας, καθώς ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής ποσότητα. Αποφύγετε να επισκεφτείτε την τουαλέτα ακριβώς πριν την αποβίβαση, καθώς επικρατεί συνωστισμός.

Φαγητό, νερό, ποτό στο πλοίο

Μπορείτε να φέρετε το δικό σας φαγητό ή/και καφέ στο πλοίο. Αν δεν θέλετε να ξοδέψετε πολλά χρήματα στο πλοίο, φέρτε σπιτικά σνακ όπως μπάρες δημητριακών, σάντουιτς, ξηρούς καρπούς, φρούτα και χυμούς.

Last but not least, πώς να φτάσετε εύκολα στο λιμάνι