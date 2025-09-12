Αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για “φακελάκι”

O συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου που κατηγορείται για “φακελάκι”, υποστηρίζει πως ο γιατρός υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα.

Αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι έλαβε φακελάκι.

Ο κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της δωροληψίας δεν βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα, με τον συνήγορο του να υποστηρίζει πως ο γιατρός υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Να σημειωθεί ότι απούσα ήταν και η καταγγέλουσα.

Το χρονικό

Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου συνελήφθη στις 9/9 από τις Αρχές, με την κατηγορία ότι απαιτούσε «φακελάκια» από ασθενείς.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρήματα για την παρακολούθηση και φροντίδα των χειρουργημένων ασθενών του, με τα ποσά να αγγίζουν ακόμη και τις 4.000 ευρώ.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Ερωτηθείς για το θέμα, o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε στο Open ότι πρόκειται όντως για γιατρό του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών για να προσθέσει στη συνέχεια ότι περιμένει την επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.