Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για “φακελάκι”

Συνελήφθη ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, κατηγορούμενος ότι ζητούσε “φακελάκια” έως και 4.000 ευρώ από ασθενείς.

Στη σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου προχώρησαν οι Αρχές, καθώς κατηγορείται ότι απαιτούσε «φακελάκια» από ασθενείς.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρήματα για την παρακολούθηση και φροντίδα των χειρουργημένων ασθενών του, με τα ποσά να αγγίζουν ακόμη και τις 4.000 ευρώ.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.