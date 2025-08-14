Φωτιές: Αναζωπυρώσεις σε Πάτρα και Χίο – 112 για εκκενώσεις

Συναγερμός ξανά σε Αχαΐα και Χίο για αναζωπυρώσεις στα μέτωπο στις περιοχές Μπάλας και Λεπτόποδα. Μηνύματα από το 112.

Αναζωπυρώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε Πάτρα και Χίο το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), για τις οποίες εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για εκκένωση.

Πρόκειται για την περιοχή Μπάλα στην Πάτρα και την περιοχή Λεπτόποδα στην Χίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στην Μπάλα έχει εκδηλωθεί στα αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου.

Λίγο πριν τις 20:00, οι κάτοικοι στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις τις πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 222 πυροσβέστες με 73 οχήματα και 8 πεζοπόρα τμήματα.

Επίσης, από αέρος θα επιχειρούν για λίγη ώρα ακόμη 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας εντάσεως.

Μήνυμα έστειλε το 112 και προς τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα Χίου με το οποίο τους καλεί να απομακρυνθούν προς την Κέραμο.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή

Σημειώνεται πως, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σήμερα για Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια ΒΑ Πελοπόννησο και Θράκη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: