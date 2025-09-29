Αντίπαρος: Άνδρας καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα

Αυξάνεται ο θλιβερός αριθμός των εργατικών δυστυχήματων στη χώρα μας, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του στην Αντίπαρο, ενώ επέβλεπε εργασίες.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/9) στην Αντίπαρο, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, πατέρας δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το Cyclades24, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, χειριστής μηχανήματος τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταπλακώθηκε από το σκαπτικό μηχάνημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη ξεψυχήσει.

Οι αρχές προχώρησαν στη σχηματισμό δικογραφίας για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Το θλιβερό συμβάν σημειώθηκε σε χωριό λίγο έξω από τη Χώρα της Αντιπάρου.