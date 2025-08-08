Απαγορευτικό απόπλου: Ταλαιπωρία και ελλιπής ενημέρωση – Ποια δρομολόγια ισχύουν

Ουρές στο λιμάνι του Πειραιά και ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες, που καταγγέλλουν πως δεν είχαν ενημέρωση για το απαγορευτικό απόπλου των πλοίων.

Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν οι ταξιδιώτες του Αυγούστου, σήμερα, Παρασκευή (08/08), καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία από το πρωί.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, τουλάχιστον μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά, μετά την ανακοίνωση για απαγορευτικό απόπλου

Ωστόσο, οι επιβάτες που έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Εκατοντάδες εκδρομείς που έφθασαν στο λιμάνι για να φύγουν με τα πρωινά δρομολόγια, ενημερώθηκαν ότι είναι σε ισχύ μέχρι νεωτέρας απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές αναμονής, μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων.

Επίσης, οι ταξιδιώτες καταγγέλλουν πως οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, τους έστειλαν μήνυμα χθες βράδυ να βρίσκονται στο λιμάνι μία ώρα νωρίτερα, χωρίς, όμως, να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση για ενδεχόμενη καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ και γι’ αυτό τον λόγο, δεν αποκλείεται να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου.

Μόνο τα πλοία τα οποία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού φεύγουν κανονικά από το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι. Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Ραφήνα και από Πειραιά δεν εκτελούνται.

Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά, μετά την ανακοίνωση για απαγορευτικό απόπλου ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Τι ισχύει για τα δρομολόγια της Blue Star Ferries – Οι τροποποιήσεις

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο site της η Blue Star Ferries:

Απαγορευτικό απόπλου 08/08/25 – Τροποποιήσεις δρομολογίων.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απαγόρευσης απόπλου τα δρομολόγια των πλοίων μας την Παρασκευή 08/08/2025 , θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

HIGHSPEED 3

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη, Ηράκλειο θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

HIGHSPEED 4

Το δρομολόγιο από Ηράκλειο 13:00, για Σαντορίνη, Ίο, Νάξο, Μύκονο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR NAXOS

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια και επιστροφή θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR PAROS

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το δρομολόγιο του πλοίου θα εκτελεστεί ως εξής: Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:30), για Σύρο 17:00-17:30, Τήνο 18:05-18:20, Μύκονο 18:55-19:15, Τήνο 19:50-20:05, Σύρο 20:40-21:00, άφιξη στον Πειραιά 01:00 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR DELOS

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το δρομολόγιο του πλοίου θα εκτελεστεί ως εξής: Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:25), για Πάρο 17:10-17:30, Νάξο 18:20-18:35, Θήρα 20:35- 20:55, Νάξο 23:00-23:20, Πάρο 00:10-00:30, άφιξη στον Πειραιά 04:30 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR ΜYCONOS

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, τα δρομολόγια του πλοίου από την Παρασκευή 08/08/2025 έως και τη Τρίτη 12/08/2025 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

ARTEMIS

Το δρομολόγιο του πλοίου, από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.