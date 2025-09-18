Απαγχονισμένος βρέθηκε κρατούμενος στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου

Πρόκειται για έναν 29χρονο που κρατούνταν για ενδοοικογενειακή βία και εντοπίστηκε στην τουαλέτα των κρατητηρίων νεκρός και απαγχονισμένος με χρήση της μπλούζας του ως βρόγχο.

Νεκρός εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα, στον χώρο των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου ένας 29χρονος κρατούμενος, που βρέθηκε απαγχονισμένος (με χρήση της μπλούζας του) στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη 5 συγκρατούμενοί του.

Ο θανών είχε συλληφθεί από τις μεσημβρινές ώρες της 16ης Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τον χρόνο κράτησής του, είχε μεταφερθεί με πρωτοβουλία των Αστυνομικών, για ψυχιατρική εκτίμηση σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε από τους αρμόδιους γιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, «οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ.) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό. Για το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.