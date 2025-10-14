Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν Mετρό, Τραμ και λεωφορεία

«Κατεβάζει ρολά» η χώρα, καθώς ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ και δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες συμμετέχουν σε 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Σε απεργιακούς ρυθμούς κινείται σήμερα, 14 Οκτωβρίου, η χώρα μετά την κήρυξη 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και συνδικάτα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ανήμερα της συζήτησής του στη Βουλή. Σημειωτέον πως, η απεργία έχει τη στήριξη της ΓΣΕΕ.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

“Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα”, αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Ποιοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Στην απεργία θα συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, καθώς και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Απεργία. Εικόνα αρχείου SOOC

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Λεωφορεία, Τρόλεϊ

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από τις 09.00 έως τις 21.00.

Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10.00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20.00.

Τρένα – Προαστιακός

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.

Μετρό – ΗΣΑΠ – Τραμ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09.00 και 17.00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Απεργία Eurokinissi

Πλοία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Τι ισχύει για τα ταξί

Ο ΣΑΤΑ δεν θα συμμετέχει στην απεργία, άρα τα ταξί θα κινούνται κανονικά.

Τα συλλαλητήρια

11:00 π.μ. στο Σύνταγμα (ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ)

10:30 π.μ. στα Προπύλαια (ΠΑΜΕ)

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας