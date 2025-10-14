Απεργία ενάντια στο 13ωρο – Συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Εκατοντάδες πολίτες δίνουν δυναμικό “παρών” στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, με τους εργαζομένους να εναντιώνονται στο νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την 13ωρη εργασία.

Τη στιγμή που το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εισέρχεται στην Ολομέλεια για διήμερη συζήτηση και ψήφιση (14-15/10) συνδικάτα και εργαζόμενοι βρίσκονται στους δρόμους της πρωτεύουσας για να δηλώσουν την εναντίωση τους.

Την 24ωρη σημερινή απεργία έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και συνδικάτα ενώ λαμβάνει και την στήριξη της ΓΣΕΕ.

Στις 9:30 ξεκίνησαν οι προσυντεντρώσεις συνδικάτων και σωματείων στην Πλατεία Κάνιγγος, στην Ομόνοια και στα Προπύλαια. Η προσέλκυση στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ είναι πολύ μεγάλη με εκατοντάδες εργαζόμενους από όλους τους κλάδους και κεντρικό σύνθημα «Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς». Στις 11 ξεκίνησε η πορεία για Σύνταγμα και η συγκέντρωση ων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ.

Κλειστές είναι αυτήν την ώρα οι Πανεπιστημίου και Αμαλίας.

Παρότι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ απεργούν, αυτή την στιγμή τα ΜΜΜ κινούνται κανονικά στην πρωτεύουσα με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να κυκλοφορούν από τις 9:00 εως τις 21:00 και το μετρό/ ηλεκτρικός/ τραμ να κυκλοφορεί μεταξύ 9:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Τα ταξί κινούνται κανονικά, ενώ όσον αφορά στα τρένα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο. Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

“Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα”, αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Απεργιακή συγκέντρωση από την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας (ΕΚΑ) ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Απεργιακή συγκέντρωση από την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας (ΕΚΑ) ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας EUROKINISSI ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Ποιοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Στην απεργία θα συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, καθώς και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Απεργιακό συλλαλητήριο από το ΠΑΜΕ στην Αθήνα, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας EUROKINISSI ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Απεργιακό συλλαλητήριο από το ΠΑΜΕ στην Αθήνα, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας EUROKINISSI ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

NEWS 24/7

Αναλυτικά πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Λεωφορεία, Τρόλεϊ

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από τις 09.00 έως τις 21.00.

Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10.00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20.00.

Τρένα – Προαστιακός

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.

Μετρό – ΗΣΑΠ – Τραμ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το Τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09.00 και 17.00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Απεργία SOOC

Πλοία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Τι ισχύει για τα ταξί

Ο ΣΑΤΑ δεν θα συμμετέχει στην απεργία, άρα τα ταξί θα κινούνται κανονικά.

Τα συλλαλητήρια

11:00 π.μ. στο Σύνταγμα (ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ)

10:30 π.μ. στα Προπύλαια (ΠΑΜΕ)

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας