ΑΣΕΠ: Αγώνας δρόμου για την έγκαιρη υλοποίηση του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026

Μετά την πρόσφατη έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα για το 2026, η σκυτάλη περνά στο ΑΣΕΠ, το οποίο επιδίδεται σε αγώνα δρόμου ώστε να προκηρυχθούν άμεσα οι διαγωνισμοί, να επιταχυνθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων και να καλυφθούν οι νέες θέσεις εντός του νέου έτους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μεγάλη πρόκληση είναι να κερδηθεί το στοίχημα του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και της αρμόδιας υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη και να έχουμε για πρώτη φορά ανάληψη υπηρεσίας την ίδια χρονιά για την οποία εγκρίθηκαν οι θέσεις. Μέχρι τώρα η διαδικασία ολοκληρωνόταν σε βάθος 2 έως 4 ετών, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην κάλυψη αναγκών.

Κι’ επειδή στους αγώνες ταχύτητας η καλή εκκίνηση είναι απαραίτητη για τη νίκη, στην προκειμένη περίπτωση η ανακοίνωση των βαθμολογιών των 43.000 συμμετεχόντων στον πανελλήνιο (και για πρώτη φορά ψηφιακό) γραπτό διαγωνισμό του καλοκαιριού μόλις 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για επίτευξη του στόχου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη δεξαμενή του διαγωνισμού αυτού θα καλυφθούν οι διοικητικές θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ (πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα) των ετών 2026 και 2027. Δηλαδή, από τις συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο για το 2016 αφαιρούνται οι θέσεις που αναλογούν σε άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες και σε κλάδους που εξαιρούνται από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ (ιατροί, στρατιωτικοί κ.α.).

Στόχος είναι να έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί έως τον Δεκέμβριο ώστε να ξεκινήσει η πρόσληψη των νέων στελεχών από τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έχει προβλεφθεί και η ενίσχυση του ΑΣΕΠ με 30 νέες θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε φάση επεξεργασίας βρίσκονται προκηρύξεις για 1.500 θέσεις σε φορείς του δημοσίου από τη δεξαμενή υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού (1Γ/2025).

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ανεξάρτητη αρχή αξιοποιεί τις καινοτομίες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διεξήχθη με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο «και με μεγάλη οργανωτική επιτυχία», και προχωρά το επόμενο 12μηνο στην ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων και σε συνεργασία με την Πολιτεία, σε ουσιαστικότερους και πιο σύγχρονους τρόπους αξιολόγησης των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην προσπάθειά αυτή θα βοηθήσουν και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών (συντμήσεις προθεσμιών κ.λπ.), που αφορούν τις πιο πρόσφατες προκηρύξεις, νέες διαδικασίες και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2026 και αναμένεται να απλουστεύσει περαιτέρω τη διαγωνιστική διαδικασία. Από εκεί και πέρα, κατά τον κ. Παπαϊωάννου, ρόλο στην ταχύτερη διαδικασία προσλήψεων έχουν και οι φορείς των προς κάλυψη θέσεων που θα πρέπει από την πλευρά τους «να ενεργούν με άμεσο τρόπο» στην προετοιμασία των προκηρύξεων.

Οι προσλήψεις ανά φορέα θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση τη βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα προσμετρώνται επιπλέον τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.λπ.), η εντοπιότητα, η οποία πλέον είναι αυξημένη για υποψηφίους ευάλωτων περιοχών (υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουν στον τόπο τους για τουλάχιστον 15 έτη) και ειδικά κοινωνικά κριτήρια.

Οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ως γνωστόν προσλαμβάνονται μέσω προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών και του ΑΣΕΠ εξακολουθεί να βρίσκεται και η απορρόφηση των επιτυχόντων του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, το 2023. Από αυτή τη δεξαμενή θα καλυφθούν 127 θέσεις της προκήρυξης 4ΓΒ/2025 που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας και αφορά κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου.

Παράλληλα, σε φάση επεξεργασίας βρίσκονται από το ΑΣΕΠ προκηρύξεις για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.811 θέσεων σε φορείς του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα:

Πεντακοσίων δέκα (510) θέσεων κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.

Χιλίων επτακοσίων μίας (1.701) θέσεων κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.

Χιλίων εξακοσίων (1.600) θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής.

Ετοιμάζονται επίσης οι προκηρύξεις για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ στην ΕΡΤ και 43 θέσεων του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, για τη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της προκήρυξη 2Γ/2025 για 145 θέσεις ΠΕ κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο υπουργείο Εξωτερικών, η διαδικασία βρίσκεται στη φάση του ελέγχου του αρχείου των 2.805 υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή και θα ακολουθήσει η προετοιμασία και οργάνωση της εξέτασης.

Στους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζεται η έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για τις προκηρύξεις:

6Κ/2024 που αφορά 887 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, σε διάφορους φορείς του δημοσίου με αναπηρία τουλάχιστον 50%.

7Κ/2024 που αφορά 1.113 θέσεις κατηγορίας ΥΕ σε φορείς του Δημοσίου.

1Κ/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία.

1ΓΒ/2025 για την κάλυψη 2.084 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου από επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και από συμμετέχοντες στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της 1Γ/2024 πρόσκλησης/προκήρυξης(ΤΕ Δασοπονίας).

Σε ό,τι αφορά την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων προγραμματίζονται έως τέλη του έτους οι προκηρύξεις: